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歐聯｜阿仙奴主場誓開勝「門」　PSG迪比利違紀避戰　阿迪達嚴陣以待 (19:45)

關關難過關關過，接連在英超克服對熱刺、曼城及李斯特城等惡戰後，阿仙奴將移師至明晨開展的歐聯次輪賽事，主場恭候法甲領頭羊巴黎聖日耳門（PSG）。「兵工廠」首輪歐聯失兩分，若要爭取以小組前8名直接躋身淘汰賽，此戰不容再失；作客的PSG賽前則傳出壞消息，翼鋒奧士文尼迪比利因紀律問題將不會隨隊征戰阿仙奴。

據法國傳媒報道，迪比利在上輪法甲3：1擊敗雷恩一役疑與主帥安歷基不和，隨後PSG會方證實這名季初在法甲已斬獲4球和交出3次助攻的法國翼鋒，因紀律原因不會隨隊作客阿仙奴。惟即使失去開季至今狀態最佳的攻擊手，而且PSG最近3次歐聯作客英格蘭球隊皆悉數敗走，阿仙奴領隊阿迪達賽前仍不敢掉以輕心道：「PSG的球員十分硬朗，無論在比賽任何時段都能強勢作賽。倘若他們失去控球權，會毫不猶疑馬上向持球者施壓，務求不讓對手好過。這場賽事的對手，可以稱得上是歐洲足球的最佳代表之一。」

至於阿仙奴的英超爭冠大敵，同樣在首場新制歐聯賽事失分的曼城，則會在明晨作客斯洛伐克代表施洛雲。曼城領隊哥迪奧拿則為上場聯賽表現欠佳的根度簡辯護，「他今夏未有參加我們的季前訓練，季初自然需需更多時間去提升狀態，而我也相信他的能力」。

其他歐聯焦點賽事方面，剛在德甲爭標前哨戰與拜仁慕尼黑各一言和的利華古遜，將在主場對意甲代表AC米蘭。有傳將獲本已掛靴的波蘭門將施捷斯尼加盟「救火」的西甲領頭羊巴塞隆拿，將會在主場與瑞士球會年輕人交鋒。

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