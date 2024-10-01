網球｜張瑋桓奮戰負美籍球手　港網125賽首圈出局　明伙王康怡轉戰雙打8強 (20:17)

賽事今免費入場。世界排名第350位的張瑋桓，這次主場越級挑戰排名第65位的姬絲娜，早段持續受壓遭兩度破發，一度落後局數0：3；她重整旗鼓後連贏兩局力追，惟第8局「刁時」錯失追成平手的機會，以3：6先輸。張瑋桓次盤曾連取3局領先3：1，但姬絲娜及後追回差距；張瑋桓與對手拉鋸至4：4後再連失兩局，終再以4：6局數惜敗，無緣16強。

張瑋桓賽後受訪說，經歷此役感覺能與世界前70位球手一拚，只是需要累積更多比賽經驗，「好多game point（局決勝分）沒有把握住，但都是很好的體驗。知道自己能觸及這水平，只是差少許經驗，需要打更多同類型比賽累積」。張瑋桓明日伙排另一港將王康怡（Cody）轉戰雙打8強，硬撼由中華台北球手吳芳嫺和挪威籍艾卡莉組成的頭號種子組合。她表示今年雖較少跟王康怡拍檔，惟相信兩人自小合作默契不成問題，並稱面對具豐富經驗的對手，打法需更多變。

其餘賽事方面，國家隊前「一姐」王薔首圈以局數0：6、4：6，直落兩盤不敵羅馬尼亞球手露絲。從外圍賽晉級的國手馬燁欣則先贏6：0後，以1：6、2：6反負法籍4號種子格拉婕娃。