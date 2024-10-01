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NBA｜名宿莫湯保腦癌病逝　終年58歲 (01:25)

NBA賽會昨晚（30日）公布，籃球名人堂成員的一代傳奇中鋒莫湯保（Dikembe Mutombo）因腦癌離世，終年58歲。NBA總裁阿當施華在聲明中讚揚對方在球場內外作出的貢獻，而他「搖手指」的招牌動作亦永存球迷心中。

莫湯保兩年前證實患上腦癌，並於亞特蘭大接受腦腫瘤治療，惟昨最終不敵癌魔離世，終年58歲。阿當施華在聲明中表示：「莫湯保無疑是籃壇傳奇，他是NBA史上偉大的封籃者及防守球員，在場外亦全心投入幫助他人。」而他亦讚揚身為首名NBA全球大使的對方是一名人道主義者，透過籃球為社區產生積極影響作用，尤其是其祖國的剛果民主共和國，「這些年來，他總是在NBA活動中展現出富有感染力的微笑和深沉的熱情。他標誌性的搖手指動作讓他受到每一代籃球迷的喜愛」。

生於剛果民主共和國的莫湯保直至21歲才赴美就讀喬治城大學，並獲籃球校隊招攬入隊學打球，由於他身高達7呎2吋（2.18米），加上潛質優厚表現突出，在學界打出名堂，包括曾連續兩年成為分區最佳防守球員，最終在1991年以NBA選秀首輪第4位身分加盟丹佛金塊，展開職業籃球員生涯。

他在NBA生涯獲獎無數，包括8次入圍NBA全明星、4次獲膺年度最佳防守球員、3次入圍年度最佳防守一隊、分別3及2次成為年度封籃及籃板王等，累積3,289次封籃亦是聯盟史上第2多，僅次於奧拉祖雲。而他在場上不時在成功封籃後向對手做出「搖手指」的動作亦成為經典。他在1996年離開金塊後，亦先後效力過阿特蘭大鷹隊、費城76人、新澤西籃網（布魯克林籃網前身）、紐約人及侯斯頓火箭，當中在火箭的5年曾與姚明成為隊友。

退役後莫湯保不但成為NBA的全球大使，亦積極發展慈善事業，創辦慈善組織「Dikembe Mutombo Foundation」，幫助家鄉提升醫療水平之餘，亦助當地興建醫院造福人民。

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