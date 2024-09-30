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西甲｜皇馬作客打和馬體會　高圖爾斯挑釁球迷疑遭擲糞便　33歲基沙文退出法國隊 (18:25)

開季至今同樣未嘗一敗的西甲馬德里雙雄，今晨（30日）在聯賽上演今季首場同城對決，結果主場出擊的馬德里體育會與皇家馬德里以1：1言和。兩軍雖和氣收場，戰情卻絕不和平，倒戈的皇馬門將泰拔高圖爾斯更因挑釁敵軍球迷成為出氣目標，球賽亦因球迷鬧事而一度需暫停15分鐘。馬體會教練施蒙尼賽後直斥高圖爾斯是始作俑者。另外，此役踢足全場的馬體會法國籍前鋒基沙文宣布結束10年的國際賽生涯。

33歲的基沙文曾為法國隊上陣137次入44球，冠軍榮譽是協助國家隊贏得2018年世界盃和2021年的歐洲國家聯賽，而遺憾之事是在2016年歐洲國家盃決賽主場不敵葡萄牙隊。

說回「馬德里打吡」，皇馬在換邊後64分鐘，由守將艾達米列達奧接應雲尼斯奧斯祖利亞左路傳中，狂抽得手先拔頭籌。馬體會戰至補時5分鐘，方由安祖哥利亞單刀扳成平手完場。惟這次打吡戰的另一「主角」泰拔高圖爾斯，則在皇馬開紀錄後，轉身向馬體會球迷振臂高呼慶祝，並且伴以不禮貌手勢作挑釁，遂惹怒了主隊部分激進球迷，隨即向該名門將投擲打火機、水樽等雜物，甚至有傳媒報道，高圖爾斯曾將一袋裝有蕉皮及疑似糞便的雜物丟出場區外。球證其後暫停比賽，待15分鐘後情況改善下才重新作賽。

面對此仗「來者不善」的高圖爾斯，施蒙尼說：「你當然可以慶祝球隊入球，但不能同時以手勢挑釁對方球迷。球迷變得如此憤怒，當然是有原因的。」不過高圖爾斯賽後疑似肌肉受傷，或未能趕及周中作客里爾的歐聯次輪賽事上陣。

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