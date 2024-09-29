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網球｜WTA 125級香港公開賽明維園上演　美國星將艾瑪娜華露宣布參戰 (20:35)

在香港首辦的國際女子網球協會（WTA）125級別賽事，將在明日至下周日假維園網球場舉行，賽會今（29日）進行單打抽籤儀式，首日將先演6場賽事，包括港將王康怡、胡可澄及梁筠彤將會分途出擊，而早前在美國網球公開賽殺入女單4強的23歲美籍星將艾瑪娜華露亦公布將參賽，若順利闖關或在8強碰上羅馬尼亞籍前「世一」夏納。

WTA保誠香港網球125國際賽將在明午2時起一連7日在維園上演，賽會代表與將參戰的港隊一姐張瑋桓（Eudice）今一同出席單打抽籤儀式，並公布連續在美網16強及8強擊敗另一美籍名將嘉奧芙和西班牙球手巴杜莎而首闖大滿貫4強的艾瑪娜華露，亦將會參加今屆比賽，現時世界排名升至第8名的她被列為頭號種子，將在首圈面對瑞士籍球手高露碧；曾獲兩屆大滿貫冠軍的33歲名將夏納則在首圈澳洲籍球手洛迪安露娃。若艾瑪娜華露及夏納能一直晉級，雙方或會在今屆8強中相遇。

港將方面，日前在WTA 250泰國公開賽女雙飲恨獲亞軍的Eudice，將在女單首圈迎戰5號種子的另一美籍球手姬絲娜，她表示從沒與對方交手，但曾經在上月參與同一項的美國克里夫蘭公開賽上了解其打法，而今屆將兼顧單、雙打比賽的Eudice又透露雖僅回港兩天，炎熱天氣也導致練習時感到辛苦，但她明言道：「始終在香港參賽，將有很多家人和朋友來支持，都想表現得好一點。」同樣直入女單正賽的隊友王康怡（Cody），亦將在明晚首圈對陣8號種子的匈牙利籍球手邦達。此外，胡可澄（Tiffany）及梁筠彤（Justine）則分別需要從明午舉行的女單外圍賽中出戰，力爭正賽資格。

首次來港參賽的31歲澳洲籍好手湯珍奴域，雖因在今年2月接受肌瘤切除手術後一度短暫休息，但她認為現時身體狀况有很大改善，目標是奪得冠軍。當被問及或有機會硬碰夏納時，現世界排名第107位的湯珍奴域在抽籤前笑言稱：「自己在過去交手紀錄中較為遜色，不想就在首圈便對陣她。」惟經過抽籤後，她將在首圈將面對19歲加拿大籍小將絲達古錫。

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