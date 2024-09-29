英超｜彭馬半場「大四喜」寫歷史　領車路士挫白禮頓取四連捷 (17:26)

在新帥馬利斯卡領軍下近况回勇的車路士，昨仗於開賽僅7分鐘因後場一次解圍失誤，遭白禮頓鋒將佐真尼奧魯達近門頭槌頂入而先落後。不過全場形勢佔優的「藍戰士」先於21分鐘藉一次反擊由高爾彭馬接應前線拍檔尼高拉斯積遜的橫傳射入空門扳平。

7分鐘後，翼鋒查頓辛祖為車路士博得12碼，彭馬操刀中鵠助球隊反超前。而這名英格蘭國腳中場不足3分鐘後再射入一記精彩罰球，個人連中三元。即使戰至34分鐘車路士再因後場傳送失誤而失守，但彭馬於41分鐘接應辛祖的直線妙傳殺入禁區窄角度射入，半場個人獨取4個入球，成為英超史上首名半場已完成「大四喜」的球員。結果雙方下半場未添進帳，車路士以4：2擊敗白禮頓後，連同日前的英格蘭聯賽盃已各項賽事四連勝，聯賽榜亦進佔前列位置，落後榜首的利物浦兩分。

賽後彭馬笑言自己上半場應可取得更多入球，亦正是開賽初段曾失機而令他更添入球動力。而他又稱讚新帥馬利斯卡賽前的戰術部署是成功關鍵，「這亦令我們在場上第一時間已知道要做什麼」。

至於利物浦今晨作客狼隊由後衛伊巴希馬干拿迪於完半場前頭槌建功領先，雖然這名入球功臣換邊後因在自家禁區失誤而遭敵軍後衛艾洛利於56分鐘扳平，但61分鐘狼隊有後衛在自家禁區侵犯「紅軍」前鋒迪亞祖達被判12碼，客軍由穆罕默德沙拿操刀射入，終小勝2：1而回，同告各項賽事四連捷，並以6戰得15分壓過昨晚和波失分的曼城，升上榜首。

另外，阿仙奴昨於主場面對李斯特城「飽食驚風散」，雖然球隊在上半場憑鋒將加比爾馬天尼利及李安度杜沙特各建一功領先兩球，不過換邊後遭客軍守將占士祖斯甸分別以頭槌及遠射冷箭得手扳平。面對李城門將靴文臣全場多達13次的成功撲救，力爭全取3分的「兵工廠」力戰至補時4分鐘才由杜沙特左路傳中令李城中場尼迪迪解圍誤擺烏龍重奪領先，加上前鋒夏維斯於補時9分鐘再下一城，最終阿仙奴有驚無險以4：2力克李斯特城，賽後6戰得14分暫列第3位，並與曼城同分但落後一個得失球差。

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