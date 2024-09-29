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德甲｜拜仁逼和利華古遜續不敗居首　卡尼末段傷退　高柏尼盼歐聯趕及鬥維拉 (16:29)

德甲今晨（29日）演重量級大戰，拜仁慕尼黑於主場以1：1逼和衛冕的利華古遜，賽後續保不敗居首，惟中鋒哈利卡尼在比賽未段因傷退下火線，主帥高柏尼表示未清楚對方傷勢。

身披啤酒節特別版戰衣迎「藥廠」的拜仁，在上半場22分鐘幾乎由中場米高奧利斯的罰球打開紀錄，惟利華古遜在31分鐘的一次角球攻勢，中場安特列治在禁區外割草式先射破紐亞的十指關，落後的拜仁在39分鐘還以顏色，防中阿歷山大柏夫洛域藉對手頂出解圍不遠，在禁區外怒射掛網波追平1：1。及至下半場拜仁續主導形勢，但翼鋒基拿比在48分鐘禁區內射中柱，奧利斯、甘美治及艾方素戴維斯也連番失機，終令這場德甲前列大戰各一言和。

值得一提的是，暫以5球成德甲射手榜一哥的拜仁中鋒哈利卡尼，在下半場86分鐘因傷退下火線由湯馬士梅拿入替，拜仁主帥高柏尼賽後表示，希望這名今屆各賽事上陣7場入10球的射手可在周中歐聯復出，他說：「我不是醫生，但我希望他的傷勢並不嚴重，現在要作判斷言之尚早。」拜仁將於周四在新制歐聯次戰作客英超球隊阿士東維拉，利華古遜則早一天於主場迎戰意甲的AC米蘭。

拜仁賽後5戰得13分居首，利華古遜則以10分排第3，而同日在主場4：0大勝奧格斯堡的RB萊比錫則以11分居次，上季亞軍史特加在踢少1人下作客逼和禾夫斯堡2：2後暫列第8。

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