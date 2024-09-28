港超｜安尼亞入替兩分鐘建功  理文反勝標準流浪　曾昭達歎形勢影響輪換備戰亞冠 (20:56)

理文有下周三亞冠盃2分組賽作客新加坡球隊淡濱尼流浪的後顧，此戰收起愛沙尼亞國腳前鋒安尼亞，正選僅起用前鋒保連奴、中場夏馬特、後衛立花稜也及金旻奎共4名外援，惟開賽7分鐘遭流浪一次反擊機會，由鋒將張廣然擺脫後衛李毅凱射入，先落後一球。理文之後大部分時間掌控球權但攻門欠奉，戰至補時才靠港足翼鋒艾華頓在禁區起腳「撻Q」後補中，半場追和1：1。

理文換邊後分別換入兩名前鋒羅沙和安尼亞搶攻，其中後者62分鐘入替，於64分鐘即接應羅沙傳中窩利抽入，上陣不足兩分鐘就建功。這名上季港超神射手及後再有兩次入球機會，惟先在76分鐘單刀射高，以及81分鐘禁區頂施射得手卻越位在先。理文終在461名球迷入場下，以2：1反勝流浪，取得聯賽兩連勝。

主教練曾昭達承認，正選收起安尼亞等主力是為留力應付亞冠盃2，「但戰况未如理想，本來預計的部署要早點實行，把一些球員放回場上」。他稱近數仗面對重兵駐守的球隊，要攻破對手並不容易，故已着手改變對策，「當然還未到最好，但中間的琢磨轉變正慢慢浮現，希望表現繼續有所提升」。

同日另一仗，東方憑兩名西班牙外援馬高斯和巴科爾的入球，作客香港仔運動場以2：0擊敗冠忠南區。此戰視像裁判（VAR）再次出現故障，是繼本月15日均業北區對九龍城後，今季港超第2次因故障未能使用VAR協助執法。東方賽後4戰10分排榜首，理文9分升上次席。3戰7分的大埔，將於明午4時作客均業北區。