英超｜曼城作客遭紐卡素逼和1：1　夏蘭特今季聯賽首「食白果」 (21:28)

曼城今仗除了有因右膝前十字韌帶撕裂而提早收咧的中場洛迪卡斯簡迪缺陣外，亦有奇雲迪布尼、尼敦阿基及奧斯卡波比續因傷避戰。而同受傷兵潮困擾的「喜鵲」亦有哥林威爾遜及保治文等5名「十字兵」高掛免戰牌。

甫開賽便佔上風的曼城戰至35分鐘由翼鋒基亞利殊左路傳予後上的守將加華度爾，這名克羅地亞國腳隨即扭入禁區快射破網，助「藍月」半場領先1球。

不過積極反撲的紐卡素在換邊後戰至58分鐘，由翼鋒安東尼哥頓接應中場般奴古馬雷斯的直線傳送呈半單刀下被曼城門將艾達臣摩拉斯撲跌獲得12碼，結果哥頓親自操刀射入扳平1：1。僅兩分鐘後，主隊中場祖連頓殺入禁區疑被「藍月」中場高華錫踢跌，但球證經視像裁判（VAR）覆核後未再判極刑。最終雙方言和1：1，曼城繼上輪大戰阿仙奴一仗後再度和波失分，而陣中射手艾寧夏蘭特此前開季連續5輪聯賽均有入球的走勢亦斷纜。

另外，原訂下月首於英超應用的半自動越位系統，據報因近期測試時出現技術問題偶現「盲點」，在未能確保相關技術現時百分百可靠下，擬推遲至明年才使用。

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