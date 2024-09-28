專訪︱新科NBL王者　香港金牛戰將楊睿騏董健談破兩地隔膜步奪冠路 (22:36)

文：林欣澤、圖：楊柏賢

金牛去年初登NBL舞台，成軍第2季便登峰造極。26歲後衛楊睿騏作為球隊的土炮代表，形容能把冠軍獎盃帶回香港意義非凡，「在香港土生土長，很開心能跟大家分享勝利的喜悅。不能說這冠軍來得早，每個冠軍背後都一定付出了很多」。

今季轉投金牛的28歲後衛董健征戰NBL已8年，即使早在2018年隨陝西信達初嘗冠軍滋味，仍笑說苦待重溫舊夢多時，「總決賽打了很多回，但是一直未拿到第2個冠軍。每個冠軍經歷和過程都不一樣，但都是努力和實力的體現」。

有限的出場時間，是楊睿騏和董健今季面對的共同課題。去年加盟後多數從板凳出發的楊睿騏，常規賽場均上陣時間由上季的19.7分鐘減至今季的7.3分鐘；他稱未太在意出場時間多寡，反而更珍惜在這短短數分鐘內，與各高手過招的機會，「今季其他球隊找來的外援水平提升不少，很多都有CBA資歷，把他們守好成為了自己的目標。也沒有不好的感受，自己方向都是以球隊為先，大家都想贏冠軍，自己可以做到什麼就盡做」。

董健今季常規賽上陣時間同樣比過去幾季在陝西信達時少，惟在季後賽備受重用，其中總決賽第4戰次節扮演「關鍵先生」，連轟3個三分球，成為球隊反勝安徽文一並拉開場數3：1的功臣。對於扮演輪替角色，「把腦袋清空」成為了他的心得，「什麼都不要想，不要想比賽結果，不要想一定要贏，把自己能做的事發揮出來就好」。

港將跟內地球員之間，難免在生活文化和習慣存異。楊睿騏坦承加盟早期本料需時適應，卻發現與其他隊友在飲食、興趣上有着不少共通點，並自誇普通話水平「突飛猛進」；而讓他感受到確實的文化差異，是在觀看內地隊友打四川麻將的時候，「坐在旁邊，什麼都不懂」。董健談到跟4名香港隊友楊睿騏、梁兆華、楊瑞鴻和許烜行的相處，笑說：「溝通沒有障礙，除了（他們）酒量一般。」

從陝西南下香港，董健透露已對球隊扎根地修頓附近的灣仔和銅鑼灣一帶十分熟悉，卻不習慣街上人煙稠密，「香港特別人多。打客場的時候，晚上街頭可能會有人，白天倒是見不到人，大家什麼都用手機解決」。他另被楊睿騏爆料會聽林子祥的廣東歌，惟隨即苦笑想否認，「這顯得我年紀比較大」。

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