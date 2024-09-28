羽毛球｜伍家朗澳門公開賽殺入男單決賽明爭冠　新星吳英倫4強止步仍寫個人最佳 (19:50)

世界排名第25的港隊大師兄伍家朗今在澳門賽男單4強面對世界第47的印尼隊球手艾維化漢，首局未上力下先輸8：21，次局他克服劣勢於末段反勝21：18扳平局數。決勝局這名30歲港將初段一度落後1：8下一路力追，至中段反超13：12後掌控主導權，結果再贏一局21：16，力戰59分鐘後以局數2：1反勝，是他繼今年5月的泰國公開賽後再闖世巡賽男單決賽。

同日另一場男單4強，現時世界排名升至個人新高49位的20歲港隊新星吳英倫，面對上輪淘汰港隊一哥李卓耀、世界第44的新加坡隊球手鄭加恆。兩名洋名同為Jason的球手在首局與拉鋸至5：5後，鄭加恆打出一段5：0攻勢拉開，不過吳英倫隨後減少屢放後場吊波的打法，打出一段5：1攻勢追近比數以10：11。其後雙方各打出一段5：0攻勢後，一路爭持至刁時，最終吳英倫惜負22：24落後一局。次局二人再度爭持，惟在打成15：15平手時吳英倫被對手連取4分拉開，終再輸一局18：21，雖無緣決賽，但仍寫下個人在世巡賽最佳成績；而鄭加恆則會於明日決戰伍家朗。

女單方面，世界排名升上新高的18位的18歲日本隊新星宮崎友花，早前分別在香港公開賽躋身4強及中國公開賽奪得亞軍後，今於澳門公開賽4強未能再晉一級，在先贏一局21：17後，連輸兩局16：21，意外以局數1：2反負世界排名第49的中華台北隊好手林湘緹，後者晉決賽後將與國家隊的高昉潔爭冠。

至於國家隊組合郭新娃／陳芳卉在混雙4強以直落兩局擊敗中華台北隊的葉宏蔚／詹又蓁，決賽將遇印尼隊組合費迪南斯亞／歌莉亞維查查。

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