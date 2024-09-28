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網球｜黃澤林ATP曼谷挑戰賽4強止步　與決賽緣慳 (16:35)

香港首席男子網球手黃澤林（Coleman）今（28日）於泰國舉行的ATP曼谷挑戰賽4強，與29歲美籍好手麥簡斯麥當勞力戰1小時11分鐘後，以直落兩盤3：6、4：6飲恨而回，與決賽擦身而過。另外，羅馬尼亞籍前世界一姐夏納今宣布將參戰下周一展開的WTA保誠香港網球125國際賽，意味她將連續在未來兩項港網賽亮相。

黃澤林在今屆ATP曼谷挑戰賽以8號種子身分出戰，並先後直落兩盤淘汰東道主球手薩姆里吉、英籍球手伊雲斯，以及世界排名前百位的澳洲籍好手阿當禾頓。

不過這名世界排名第134位的20歲港隊新星，今於4強表現下滑，其中第2發球得分率僅31%，並且全場兩度被破發球局，包括首盤第4局及次盤首局，最終交戰1小時11分鐘後以直落兩盤3：6、4：6不敵曾在去年高踞第37、現排第172位的美籍好手麥簡斯麥當勞，無緣繼上月初的美國林肯挑戰賽後再闖決賽。至於勝出的麥當勞明日決賽將與26歲中華台北隊球手吳東霖爭冠。

另外，33歲女單前「世一」夏納今宣布將會參戰下周一起在維園展開的WTA香港網球125國際賽，連同早前已落實會在下月底同於維園出戰屬WTA 250級的香港網球公開賽，意味她將接連在兩項香港公開賽亮相。

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