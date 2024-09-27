羽毛球｜伍家朗吳英倫分途闖澳門賽男單4強　李卓耀偕鄧謝配8強止步 (22:25)

伍家朗以男單次號種子出戰澳門公開賽，今面對養傷4個月後復出的印度籍6號種子施里簡夫取得一面倒優勢，以直落兩局21：16、21：12輕勝，將與8號種子印尼籍的艾維化漢爭入決賽，後者以局數2：1反勝日籍選手高橋洸士。至於近期表現不俗的20歲港隊新星吳英倫，則以21：16、15：21、21：15力克日籍的秦野陸，下圈對手是7號種子鄭加恆，這名新加坡好手以21：18、21：16淘汰頭號種子李卓耀。至於混雙頭號種子的鄧俊文／謝影雪則以兩局18：21不敵馬來西亞組合許邦榮／鐘舒韻，無緣4強。

女單方面，日籍18歲新星宮崎友花以21：7、17：21、21：17擊敗來自印尼的華達妮，4強將鬥中華台北隊的林湘緹，後者的隊友邱品蒨昨以局數2：0勝日籍的郡司莉子，將與國家隊的高昉潔爭入決賽。

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