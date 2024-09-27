歐霸︱熱刺初段踢少一人仍大勝卡拉巴克　菲慈佔天樂正選建功領阿積士升榜首 (17:38)

熱刺今仗賽前倫敦交通嚴重擠塞致對手未能如時抵步，因而延遲35分鐘才開賽，並在上半場7分鐘已有羅馬尼亞籍後衛達古辛後場控甩球再拉跌對手單刀而領紅被逐，卻在12分鐘憑比蘭莊臣接應蘇蘭基傳送先開紀錄，個人連續3仗建功，協助半場領先1：0。熱刺下半場52分鐘再有柏比沙亞在角球攻勢破網，加上及後對手12碼宴客，以及蘇蘭基68分鐘在隊長孫興慜射門被撲出不遠後補射入網，最終大勝3：0。

熱刺領隊普斯迪高路賽後承認，早段已踢少一人的情况草率並不理想，但讚揚麾下及後保持主攻踢法，「10人在球場上繼續高壓逼搶，正是我們想展示的戰意」。至於卡拉巴克主帥古賓洛夫賽後抱怨賽前交通擠塞影響備戰，「我們花了兩個半小時才到達球場，我不是在找藉口，但確實無可避免影響到球員的專注力」。

其餘歐霸賽事方面，荷甲的阿積士在主場以4：0大勝土超球隊比錫達斯，首輪過後暫列榜首。曾獲港足前帥安達臣留意、母親為香港人的21歲荷蘭小國腳菲慈佔天樂，今仗任正選中場上陣66分鐘，在31分鐘近門補射先開紀錄，繼歐霸外圍賽附加賽攻入個人今季第2球。而由摩連奴帶領的另一土超勁旅費倫巴治，在完場前各踢少一人下，主場以2：1險勝比甲球隊聖基萊斯聯；至於摩連奴前東家的意甲羅馬則在完場前85分鐘失守，主場被西甲球隊畢爾包逼和1：1。