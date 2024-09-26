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游泳︱「抗癌飛魚」池江璃花子戰勝白血病　證實病情完全緩解 (21:33)

日本「抗癌飛魚」池江璃花子昨（25日）在個人社交平台透露，自身白血病病情已消退，現處於「完全緩解」狀態，沒有發現任何異常。

24歲的池江璃花子於2018年雅加達亞運奪得6金2銀，並成為首個榮膺賽事最有價值的女泳手，卻於翌年2月證實患上白血病，全年大部分時間留醫接受抗癌治療，同年秋天接受造血幹細胞移植手術出院，及後奇蹟般康復，趕及出席2021年東京奧運和今夏的巴黎奧運。她說：「移植手術已過5年，今（昨）天我的病情完全緩解……回顧出院後的生活比我想像的艱難得多，出院後我又得了一場大病，經歷一段時期的精神困擾……我仍然覺得這5年非常漫長。」

她又為能經歷兩屆奧運而高興，「在比賽中，我感受到游泳的快樂，也感受到了會游泳帶來的痛苦、空虛和遺憾。我沒有選擇逃避，所以我會繼續和自己戰鬥，在比賽中全力以赴」。此外，她亦感謝親友、醫護人員和各界的支持。

值得一提的是，她復出後曾在去年的杭州亞運中，分別在女子4×100米自由泳接力及50米蝶泳獲得1銀1銅，其中她與50米蝶泳奪金的中國隊名將張雨霏惺惺相惜，含淚相擁一幕更成一時熱話。

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