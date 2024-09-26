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NBA｜35歲戴歷羅斯宣布退役　告別16年球員生涯 (21:10)

前NBA年度最有價值球員（MVP）的35歲球星戴歷羅斯，今（26日）透過個人社交網宣布退役，結束16年職業球員生涯。

戴歷羅斯今在個人Instagram公布退役決定，並書寫了他對籃球的感謝之情，而他接受ESPN訪問時又表示：「我知道自己過去已在球場上拚盡全力，因此我對於這（退役）決定感到平靜。」

有「飆風玫瑰」稱號的戴歷羅斯於2008年以NBA選秀狀元身分加盟芝加哥公牛，首季便領銜重返季後賽兼奪NBA年度最佳新人，並於2010／11年球季領軍殺入東岸決賽，但不敵邁阿密熱火無緣總決賽，而他個人則獲膺年度常規賽MVP。翌季他於季後賽首圈面對費城76人的首戰膝部重創，從此一直不時受傷患困擾，表現亦漸走下坡。在2016年離開效力了8年的公牛後，輾轉效力過紐約人、克里夫蘭騎士、明尼蘇達木狼、底特律活塞及孟菲斯灰熊，而早前與灰熊提早一年解約成為自由身的他，終在今日公布退役消息，同時粉碎他有傳或轉赴亞洲「搵食」的傳言。

值得一提的是，羅斯曾在2013年旋風式訪港出席商業活動，當時在旺角街頭掀起一陣「玫瑰熱」。

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