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網球｜黃澤林ATP曼谷挑戰賽殺入男單8強　「世一」史拿中國賽過關 (20:23)

20歲香港首席男子網球手黃澤林（Coleman）今（26日）續於泰國出戰ATP曼谷挑戰賽，於男單16強直落兩盤淘汰英籍球手伊雲斯，明日將與澳洲籍好手阿當禾頓爭入4強。

黃澤林近日世界排名升至個人新高的第134位，上周在杭州公開賽戰至16強的他，本周轉赴泰國出戰曼谷挑戰賽，並於男單首圈輕鬆兩盤淘汰泰國籍球手薩姆里吉，他今於次圈的16強面對世界排名曾高踞第21位、現排第176的34歲英籍好手伊雲斯，首盤第一局便已打破對方發球局，即使對手在第4局還以顏色，但Coleman在隨後一局再次回敬破發，終先贏一盤6：4。次盤這名20歲港將在次局雖再被破發，一度落後局數0：3，但沉着應戰的他在落後2：5時，連贏5局反勝7：5，最終激戰2小時7分鐘後以直落兩盤淘汰伊雲斯，躋身8強後將遇世界排名第95的澳洲籍球手阿當禾頓。

另外，意籍世界一哥史拿今於北京舉行的中國網球公開賽男單首圈，以盤數2：1反勝智利籍好手尼高拉斯謝利，率先躋身16強。至於早前在美國公開賽決賽不敵史拿奪亞的美籍星將費利斯，今則在日本公開賽意外地以盤數1：2不敵法籍球手費斯，首圈下馬。

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