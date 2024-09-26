三項鐵人｜三鐵亞少暨亞洲盃下月中環碼頭上演　眾港將誓主場爭上頒獎台 (20:02)

作為巴黎奧運後亞洲首個大型三鐵賽事，大會今宣布賽事將以中環灣仔海濱長廊作起步點，而亞洲盃選手先於維港游泳750米，上岸後沿龍和道至中環碼頭作單車繞圈共19.8公里，其後跑經政府總部及立法會等地標一帶，最終在文化廣場衝線；同場上演的U15及少年錦標賽選手亦以同一條賽道比賽，但游泳比賽減至375米，單車及跑步則分別是9.9公里及2.5公里。

港隊今屆派出16男3女出戰亞洲盃精英組，包括征戰巴黎奧運男子個人賽兼上屆銀牌得主的伍泰龍、奧斯卡、黃子圖、上屆摘銅的香港「一姐」彭詩雅及蔡欣妍等。另邊廂，港隊亦在少年組及U15級中，將分別有9男4女和10男4女參賽。中國香港三項鐵人總會會長兼亞洲三項鐵人聯盟副會長周俏男亦透露，年輕港將林樂仕、文麗淇及Pauline Courret及後將會出戰10月17至20日舉行的三鐵世界錦標賽總決賽西班牙馬拉加站的少年組，另一男港將Robin Elg也會同場參戰U23世界賽。

上年為港隊在杭州亞運三鐵混合接力摘銅的黃子圖，透露該比賽後經歷傷患，逾1年後才完全傷癒，「進入港隊以來從未試過暫停那麼長時間，亦會擔心自己的前途，因排名和分數也不斷下跌」。傷癒後參加第2場比賽的他雖認為現時對跑步的感覺還未提升，但游泳及單車方面已接近比賽水平，「希望我們今屆能衝撃獎牌，而未來目標我會想進入全運會的隊伍，始終當中只有3個名額」。他另寄語其他將參賽的年輕隊友，「大家不要太緊張，發揮平時自己的水準已經足夠」。

就讀中五的林樂仕及文麗淇將會參加青年世界賽，亦是意料之外的成就，但他們均表示目標先將注意力放在今屆少年錦標賽上，其中上屆U15組錦標賽冠軍得主的林樂仕希望能以平常心面對。對於今次能主場出擊，上屆U15組錦標賽摘銅的文麗淇表明香港市民會以廣東話打氣將令自己感到很親切，「香港這條賽道也會講求技術性，又不像內地比較多直路，我們可能發揮到優勢」。

此外，大會屆時會在場外增設嘉年華會，市民除了免費入場觀賞賽事外，更可享受音樂表演如小結他隊、DJ打碟，以及將有一系列包括手作工藝的攤位。

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