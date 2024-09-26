英聯盃︱阿仙奴5：1大勝保頓闖16強　史達寧初掛帥傳射居功　16歲門將波特締隊史最年輕正選 (17:36)

阿仙奴日前於英超爭標前哨戰半場踢少一人下，作客遭曼城逼和2：2。球隊今晨轉戰英聯盃有多達8個正選變動，僅得布卡約沙卡、迪格蘭賴爾及卡拉科利續擔正，今夏由車路士借來的翼鋒史達寧首掛帥，而英籍門將積克波特在一隊初「地標」即以16歲72日之齡，寫下隊史最年輕正選上陣球員紀錄。

面對近年在低組別打滾的英甲球會保頓，「兵工廠」甫開賽便主宰形勢，並由賴斯於16分鐘一記遠射先開紀錄。及後備受注目的英格蘭青年軍中場恩雲拿利先於37分鐘接應史達寧的傳中球近射破網，首為一隊建功。換邊後及至49分鐘，恩雲拿利藉一次反擊殺入禁區再下一城，個人梅開二度。雖然阿仙奴在4分鐘被客軍同藉反擊「破蛋」，但其後由史達寧於64分鐘門前「執雞」取得來投後處子入球，加上後備登場的夏維斯在77分鐘「埋齋」，終在主場以5：1大勝保頓，晉級16強後將遇英冠的普雷斯頓。

賽後阿仙奴主帥阿迪達盛讚史達寧道：「他踢得很好，展示出在場上的價值及投入度，此仗對他融入己隊明顯有正面幫助。」而他又提及首為一隊把關的小將波特，「他今夏一直與我們訓練，他有不俗的反應及撲救能力，而且表現成熟。」

至於同晚另一仗由兩支英超球隊對碰，衛冕的利物浦是役派出多名副選，包括今夏來投的意大利國腳翼鋒費達歷高基艾沙首獲任正選。球隊雖在21分鐘有後衛查洛爾昆沙將韋斯咸中場艾臣奧馬艾華利斯的攻門改變方向入網「擺烏龍」先落後，但僅4分鐘後便由基艾沙的窩利「撻Q」攻門變助攻令前鋒迪亞高祖達近門頂入扳平。下半場「紅軍」逐漸主導戰局，並由祖達在49分鐘再建一功，後備上陣的球星穆罕默德沙拿亦於74分鐘拉開比數。而沙拿兩分鐘後遭艾華利斯踢跌，主球證向後者出示此仗第二面黃牌領紅逐離場。踢多一人的紅軍終在末段由加普連入兩球，終以5：1輕取韋斯咸，躋身16強後將鬥白禮頓。反觀「鎚仔幫」在盧柏迪古領軍下各賽事近4戰不勝，據報帥位已現危機。

至於其餘16強形勢方面，最受矚目的無疑是熱刺在主場大戰曼城，前屆冠軍曼聯則在主場面對李斯特城。