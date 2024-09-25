歐霸︱曼聯新制歐霸頭炮迎川迪　坦夏格率紅魔倒戈「最深愛球隊」 (21:09)

曼聯vs.川迪 now643台 周四凌晨03：00直播

自1989年出道至2002年掛靴，司職中堅的坦夏格就曾代表川迪出任中堅逾200場賽事，更曾助球隊在2001年擊敗荷甲豪門燕豪芬，贏得當屆荷蘭盃。難怪坦帥也忍不住在對川迪的賽前記者會上，盡訴對母會的熱愛之情，「川迪幫助了我很多。由加入青訓學院，到成為首批代表球會出戰青年聯賽的球員，然後是升上一隊，凡此種種都是珍貴的回憶。要我領軍擊敗我深愛的球隊，絕對不是件好事」。

當然「落場無父子」，尤其是今夏花了接近2億鎊（約20.9億港元）收購新兵，曼聯季初5場聯賽僅攻入5球，僅比水晶宮、葉士域治及修咸頓為佳，暫亦只得7分排第11位，坦夏格領軍表現再一次備受球迷質疑。提起球隊入球能力不濟的問題，坦帥卻表示：「我們已製造了很多射門機會，也曾在英格蘭聯賽盃大勝班士利7球。我希望一眾攻擊球員，盡量在禁區內發揮殺手本色。」其中開季至今在聯賽17次射門無一轉化成入球，成為歐洲五大聯賽「浪射王」的進攻中場般奴費南迪斯，以及近仗表現飄忽的拉舒福特，將是紅魔眾將中最需要此仗一洗頹風的鋒將。

另據英媒報道，有見現時可容納7.4萬名觀眾的奧脫福球場已日久失修，曼聯會方正考慮是否要斥資翻新球場，或者直接籌集20億鎊（約208.3億港元）興建一座可容納多達10萬人的更大型球場。根據牛津經濟研究院的報告，是項重建計劃可以為奧脫福周邊地區創造多達9.2萬個就業機會、興建大約1.7萬個新住宅，並吸引多達180萬名世界各地的遊客前赴曼市旅遊，為當地帶來高達73億鎊（約760億港元）的額外收入。

至於明晨其他焦點歐霸賽程方面，季初在西甲表現大倒退、聯賽7戰僅得5分排第16名的皇家蘇斯達，將作客法甲球會尼斯。另一意甲球會拉素就會在德國漢堡中立場「作客」烏克蘭代表基輔戴拿模。