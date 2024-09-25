港超︱傑志6：1大炒九龍城兩連勝暫登榜首　迪美路夫後備大演帽子戲法 (22:27)

傑志上周六主場以8：0大炒標準流浪，打開今季勝利之門，今仗派出門將泰利、明加索夫、韋頓及馬查度等6名外援，兩名外援守將慈英及巴登卡未入名單；九龍城周日在深水埗主場補時遭東方逼和1：1，3日後再戰港超，改由38歲門將李瀚灝把關，日前加盟的韓籍中堅宋敏圭亦正選上陣，前港足中場迪高因跨季累積5面黃牌而要停賽。

「藍鳥」連續兩仗坐陣旺角場，開賽初段已圍攻，戰至完半場前由巴西籍前鋒韋頓接應林樂勤傳中頭槌破網，助半場領先1：0。換邊後傑志換入迪美路夫及鄭展龍，隨即在51分鐘由馬查度建功，加上迪美路夫於55及60分鐘梅開二度，擴大領先比數至4球。九龍城巴西籍前鋒卡朗於65分鐘扳回一城，惟今仗狀態甚勇的迪美路夫於85分鐘推過門將射入空門，後備半場連中三元，加上另一後備入替的21歲小將陳傲軒於補時錦上添花，終在649名球迷入場下大勝6：1，近兩場入14球，賽後4戰8分暫登榜首，多踢一場下領先東方及大埔各1分。九龍城緊接4日後作客港會。

以5球暫領先港超射手榜兼成今仗最佳球員的迪美路夫，賽後稱這場能入3球兼全取3分，因球隊成功執行戰術，惟被問及下仗會否重返正選，他稱會聽從主教練卡度素的指示，「我會繼續努力，不論哪個球員上陣，最重要是獲勝」。

九龍城上仗港超雖能跟與打和1：1東方，但今仗再度經歷一場大敗，主教練陳銘剛表示足球比賽必定經歷高低，「這都是預計之內，4日內踢兩場硬仗絕不簡單，球員恢復都不是太好，已經累積一定疲勞」。他又稱已逐漸找到球隊發展方向，「需要時間來鞏固陣容，正如東方都是經過幾年才有收成期，但現時球隊最大問題是缺少磨合，我都要尋找最佳11人，甚至可能第12、13人有什麼更好選擇」。