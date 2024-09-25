網球｜商竣程成都賽封王　成第2個揚威ATP巡迴賽國家隊男將　乘勢返出生地迎中網 (17:50)

商竣程昨晚決戰梅薩迪的首盤鬥得難分難解，一度在盤末第11局破發，但梅薩迪在翌局回破，令雙方進入「搶七」。商竣程結果頂住壓力以7：6（7：4）拿下首盤，接着次盤乘勝追擊輕勝6：1，以盤數2：0奏捷。商竣程在今次奪標過程中，5場比賽中只曾在次圈淘汰8號種子俄羅斯籍的沙夫連失掉一盤。

商竣程是繼去年初的吳易昺後，成為第2個在ATP巡迴賽首次登頂的中國隊男將，亦成為首個2005年或之後出生贏得ATP巡迴賽冠軍的國家隊球手。他今年1月在中銀香港網球公開賽男單4強，與後來的冠軍俄籍球手羅比夫激戰兩小時9分鐘後，僅以盤數1：2反負飲恨。

在北京出生的商竣程賽後表示，已憧憬明日在家鄉開打的中國公開賽，世界排名升上第52名的他說：「我會盡全力準備接下來的中網，那是我網球夢開始的地方、第一次看職業比賽的地方，並期待接下來的中國賽季。」他將在首圈與生於新疆的同胞布雲朝克特上演「內訌」，若過關便有機會再與梅薩迪狹路相逢。值得一提是，同一賽區有網壇「一哥」意籍球手史拿、4號種子羅比夫及世界排名第43位的另一國手張之臻；另一賽區則有次號種子西班牙籍星將卡路士艾卡拉斯和3號種子俄籍球手丹尼麥維迪夫等。

其他報道： 意甲｜法國前國腳華拉尼宣布31歲提早退役 今季加盟科木僅上陣23分鐘