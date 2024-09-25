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意甲｜法國前國腳華拉尼宣布31歲提早退役　今季加盟科木僅上陣23分鐘 (17:15)

今季加盟意甲升班馬科木但仍未上陣的法國前國腳華拉尼，今午（25日）宣布因傷提早退役。這名31歲後衛發聲明表示，經過充滿美好回憶的14年職業生涯，不後悔做掛靴這決定。

華拉尼今夏約滿曼聯後，以自由身轉投科木，但上月中在意大利盃首圈對森多利亞僅正選上陣23分鐘便告傷出，至今仍未在意甲亮相，之後曾有報道稱他將要養傷一段長時間而面臨提早解約。最終華拉尼今日宣布掛靴，解除與科木所簽的兩年合約。

華拉尼在聲明中表示，在職業生涯中接受過很多挑戰，得到很多特殊時刻和美好回憶將終生難忘，「我懷着無比自豪和充實的心情宣布，我將從這項熱愛的運動退役」。他稱「所有美好的事情都會有完結的一天」，並不後悔作出這個決定，又透露希望留在科木以另一身分繼續貢獻新東家，「我對自己要求很高，我想堅持下去，但聽從內心真實想法需要很大勇氣，我曾無數次跌倒再站起來，但這次我必須停下腳步」。

華拉尼2010年於法甲朗斯出道，只是一季後年僅18歲的他獲加盟皇家馬德里，效力10季共贏得4次歐聯及3次西甲等18項錦標，2021年中轉投曼聯，但受傷患困擾令他3季在各項賽事僅上陣95場，但最後一仗協助「紅魔」擊敗曼城捧走英格蘭足總盃冠軍；國家隊方面，華拉尼代表法國隊9年上陣93場入5球，贏得2018年俄羅斯世界盃冠軍，於2022年卡塔爾世盃後宣布退出國家隊。

至於科木今晨在因天雨順延一日舉行的意甲補賽，憑下半場連入3球，作客以3：2反勝歐聯分子阿特蘭大，經過5場後打開今季意甲勝利之門，亦是該隊相隔21年後再於意甲獲勝，賽後5分升上第15名；阿特蘭大則近4場聯賽3敗。

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