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英超｜傳曼城中場洛迪右膝十字韌帶撕裂　恐提早收咧兼失金球獎 (20:45)

曼城日前在英超主場補時2：2逼和阿仙奴，然而有中場主力洛迪卡斯簡迪傷出。多個傳媒報道，經初步診斷這名28歲西班牙隊防中疑右膝十字韌帶撕裂，面臨今季提早收咧，勢對「藍月」今季各項爭標構成重大打擊。

洛迪對阿仙奴一仗21分鐘傷出，多個傳媒報道，這名28歲曼城主力隨即飛往西班牙接受檢查，經初步診斷發現傷勢比預期嚴重，其右膝十字韌帶有撕裂跡象，需進一步詳細檢查，一旦屬實將要長唞，面臨缺席今季餘下賽事。

據統計，洛迪自2019年中加盟曼城至今，在英超有上陣的勝率高達74.1%，且近76仗只輸一場，反觀他缺陣下曼城聯賽勝率僅61.9%，下跌12.2%；近4季他連同在國家場均上陣超過50場，是上季歐洲5大聯賽上陣時間第3多球員，多達5275分鐘，僅次於皇家馬德里的費達歷高華維迪與阿仙奴的迪格蘭賴斯。這名應屆歐洲國家盃冠軍兼賽事最佳球員，因遲歸隊對阿仙奴才是他今季首次正選，他上周曾談及現今足球比賽過多，球員身體難以負荷，豈料一語成讖，除了對曼城及西班牙隊構成打擊，也令他爭逐下月底公布的金球獎機會將大打折扣。

此外，阿仙奴周四凌晨主場出戰英格蘭聯賽盃第3圈對英甲保頓，除了上仗對曼城領紅的翼鋒李安度杜沙特需停賽，季初大勇的門將大衛拉耶亦於該仗勇戰受傷，據報「兵工廠」或起用16歲小將積克樸達把關；利物浦則與韋斯咸爭晉級。

另外，愛華頓宣布獲美國財團Friedkin收購大部分股權，只待英超賽會批核便會完成入主，對方同時為意甲羅馬的大股東。「拖肥」上季曾因財務問題被英超賽會兩度扣分，最終排15位成功護級。

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