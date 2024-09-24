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U20亞盃外｜港足周四凌晨作客卡塔爾首戰對約旦　外流小將稱盡力爭最好成績 (18:37)

港足U20正身在卡塔爾出戰U20亞洲盃外圍賽，首戰將於周四（26日）凌晨1時先鬥約旦隊。陣中3名外流港將均稱同組對手實力皆強，每場都是硬仗，會盡力踢出教練部署，爭取最好成績。

港足今屆在J組將先後對約旦、東道主卡塔爾及新加坡隊，10組首名及5隊最佳次名將晉身明年2月在中國舉行的決賽周。一眾小港腳上周五離港出發到卡塔爾，繼大港腳今年初出戰亞洲盃決賽周後，再次造訪這個西亞國家。23名小將包括6月為港足在世界盃外圍賽首上陣即攻破伊朗隊大門的杜俊暉、今季加盟泰丙球隊BFB芭堤雅城的趙正宇、由傑志外借至西班牙U19次級聯賽梯隊岩布斯特的袁振謙，以及德國第5級聯賽球隊維多利亞漢堡的中場胡晉譽等。

現於英國讀大學及為校隊上陣的杜俊暉表示，經過連日操練與隊友默契漸增，也更了解教練想如何比賽，「現時訓練、球隊會議及恢復等方面都做得很好，今次分組賽很有挑戰性，我們會盡力取得最好成績」；趙正宇則稱，多哈的天氣較泰國炎熱，但比賽和練習都是在夜晚，所以適應天氣問題不大，「對手速度及力量會比我們強，尤其卡塔爾，他們一隊是亞洲盃冠軍，相信U20實力都會好強，希望比賽時可以做到教練部署」。

至於昨日才歸隊的袁振謙稱，外流數月後感進步，「西班牙U19聯賽節奏好快，而且球隊有近30名球員，但每場只有18人可列入名單，所以每次操練大家都好硬淨去爭取位置」。他認為約旦屬同組最強一隊，卡塔爾亦有不少球員於歐洲落班，每仗都是硬仗，會盡力爭出線。

今次帶隊港足U20的主教練Darren Arnott表示，備戰時間雖短，但已做好備戰及努力提升球員狀態。港足在香港時間周四凌晨1時對約旦後，之後將於周六及下周一凌晨1時分別對卡塔爾及新加坡。

相關字詞﹕編輯推介 港足U20 U20亞洲盃外圍賽 約旦 卡塔爾 趙正宇 袁振謙 杜俊暉

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