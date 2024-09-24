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NBL總決賽｜香港金牛場數4：1擊敗安徽文一　首香港球隊稱霸國內聯賽寫歷史 (22:00)

香港金牛今晚（24日）於全國男子籃球聯賽（NBL）總決賽第5戰，憑前NBA戰將的美籍外援多明尼鍾斯獨取50分，作客以100：86擊敗衛冕之師安徽文一，場數贏4：1封王，亦令球隊成為史上首支稱霸國內籃球聯賽的香港球隊。

去年才成軍的香港金牛上季初戰NBL即以第8種子殺入季後賽，雖然最終在首圈被最終冠軍安徽文一淘汰，但今季球隊在陣容昇華後捲土重來，於常規賽拿下2號種子，並於季後賽先後淘汰江西贛馳及長沙灣田勇勝，首次殺入總決賽，再遇頭號種子的安徽文一。

金牛在總決賽首兩場作客取1勝1負後，於過去兩場返灣仔修頓室內場館主場迎敵皆勝，在7場4勝制下拉開場數3：1。球隊昨晚再赴安徽省體育館征戰文一，首節初段雖然外投手感冰冷，但在常規賽獲膺最有價值球員（MVP）的美籍外援多明尼鍾斯頻頻殺入籃底得分之餘，亦屢藉對手傳球失誤取得快攻得分咬緊比數。其後鍾斯外線亦重拾手感接連射入3記三分球，首節個人獨取19分，率軍以27：22領先。次節安徽主將楊文博續外線啞火，三分球4投零中下，令客軍得以進一步拉開比數，半場金牛領先51：39。

下半場鍾斯延續強勢「單天保至尊」，第3節再入3記三分球，抵住主隊力追，助金牛帶着10分優勢進入末節。這名曾效力NBA球隊達拉斯獨行俠的前鋒最終攻入全場最高50分，助香港金牛作客以100：86擊敗安徽文一，令球隊破天荒成為史上首支在國內聯賽奪冠的香港球隊。

另據多間內地傳媒早前報道，目前屬於國內頂級男籃聯賽的中國男子籃球職業聯賽（CBA），有意在下季將隊數由20隊增至22隊，讓次級聯賽NBL的前列分子加入。雖然據報目前仍處於研究階段，但一旦成事意味香港金牛將有機會躋身屬亞洲頂級聯賽的CBA。

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