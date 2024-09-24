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港隊｜浸大5奧運及殘奧港將出席分享會　張家朗笑談逆轉勝：想考驗教練身體 (17:21)

香港浸會大學今午（24日）邀請5名巴黎奧運及殘奧港將出席分享會兼頒發獎學金，包括衛冕男子花劍金牌的張家朗，席上談及與法籍教練Gregory Koenig的關係，笑言經常逆轉勝像想考驗教練身體；同場出席的Greg亦笑稱很多場比賽令他心跳很快，「如果可以更容易勝出，我會更開心」。

5名港將到浸大出席「為浸大奧運及殘奧健兒喝采」分享會，包括正修讀浸大體育及康樂管理文學士的張家朗、跆拳道的盧蔚豐、滑浪風帆的馬君正、殘奧羽毛球男子WH2級男單銀牌得主陳浩源，以及浸大中國研究社會科學學士校友、殘奧硬地滾球女子個人及混雙BC3級金牌得主何宛淇，吸引逾200名嘉賓、教職員及學生出席。浸大校長衛炳江等向5名港將致送書畫紀念品，並向4名學生運動員頒發獎學金。

衛冕奧運金牌的張家朗被問及在奧運決賽落敗邊緣下如何反勝，成為「Comeback King」，他稱當下只是專注處理下一劍，提及教練Greg幫忙甚大，「我們經常出外集訓，見教練多過見家人，他真的會觀察到我當日狀態去調整訓練內容。在決賽第一次決一劍後，我第一時間是望向教練，他提醒我不要理會裁判判決，集中下一劍，不要令自己情緒波幅大。感激堅持到，這面獎牌不止屬於我，是屬於大家」。在奧運過後放假休息一段時間，張家朗活動後受訪時稱，緊接將會重投訓練準備11月展開的新賽季，短期目標會劍指在世界賽再衝金牌。

張家朗稱未諗今次獎學金如何使用，因「已報答教練請食飯」，又笑言「教練應該幾嬲我，經常要落後下追分反勝」。同場出席的Greg笑言：「我和大家一樣，每次都好肯定我們可以勝出，好多場比賽其實我心臟都跳得好快，如果可以更容易勝出，我會更開心。」家朗隨即回應「想考驗教練，想睇佢身體好唔好」。

另邊廂，陳浩源重申不會再參加國際賽，但會考慮參加屬國內比賽的明年粵港澳全殘運，不過仍需視乎傷勢康復情况；何宛淇預計全殘運的硬地滾球項目會在啟德體育園主場舉行，期望屆時有更多香港市民入場打氣。

至於22歲的盧蔚豐將於本學年展開大學一年級生涯，他稱除了要平衡學業，緊接年底亦將會出戰中國公開賽，繼續準備爭取2028年洛杉磯奧運資格；馬君正則透露於2015年入學浸大後，因忙於訓練而停學多年，緊接會續專注比賽，包括在11月深圳亞洲賽目標爭前3名，並透露考慮將獎學金購買風帆器材，「畢竟一套器材都要8萬元」。

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