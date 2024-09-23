英超｜曼城逼和10人阿仙奴續居首　功臣史東斯斥敵軍踢法骯髒　杜沙特領紅惹爭議 (19:10)

曼城及阿仙奴這仗同有隊長中場奇雲迪布尼及馬田奧迪加特因傷缺陣，「兵工廠」則有新兵卡拉科利初為新東家擔正出任左閘。開賽9分鐘，為曼城第105次上陣的箭頭艾寧夏蘭特，接應翼鋒沙雲奴直線妙傳射入今季第10個英超入球，亦打破自己在前季及名宿昆尼（1992／93年球季）6場斬獲10球的紀錄，且平了基斯坦奴朗拿度（C朗）最快為單一球隊入100球的紀錄。

不過曼城的優勢於21分鐘出現變化，中場大將洛迪卡斯簡迪與阿仙奴中場湯馬士柏迪爭球後疑觸傷膝蓋，需由高華錫入替。僅1分鐘後，阿仙奴左翼加比爾馬天尼利左路接應快開罰球，其後回傳予卡拉科利射入世界波扳平。上半場補時1分鐘，曼城右閘基爾獲加走甩敵衛加比爾馬加希斯，後者迎頂角球破網反超前2：1。及至補時8分鐘，有黃牌在身的阿仙奴翼鋒李安度杜沙特撞跌曼城中場貝拿度施華後再踢走皮球，被球證奧利華以不君子行為拔出第2面黃牌逐出場，也是奧利華執法生涯中第7次向阿仙奴球員出示紅牌。惟由於較早前「藍月」翼鋒謝利美杜古曾有同樣行為但未有被罰而引起爭議。

阿仙奴下半場以賓韋特入替翼鋒布卡約沙卡加強防守，使比賽成為攻防戰，曼城先後有夏蘭特及加華度的頭頂腳踢攻門被對方門將大衛拉耶化險為夷。補時8分鐘，高華錫勁射被拉耶擋出，卻被後備上陣的史東斯補中追和2：2完場。阿仙奴賽後以11分排第4位，以兩分落後曼城。值得一提是，此役有些「埋牙」鏡頭，其中夏蘭特在曼城入第2球後，故意將皮球擲向加比爾的頭部，之後返回中圈開球卻未有未罰，及後他又撞向阿仙奴中場湯馬士柏迪，再次引發兩軍衝突。

阿仙奴領隊阿迪達說：「球員在艱難情况下，與世界上最好的球隊對賽，我為他們感到非常自豪……己隊有56分鐘只有10人應戰，這已是奇蹟和令人難以置信。作為球隊和球員來說，我們此役是向前跨了一大步。」

曼城主帥哥迪奧拿則說：「恭喜阿仙奴，他們是當今其中一支最佳球隊，球員一直意志堅定，拉耶亦有3至4次的重要撲救……他們往往欲令比賽停頓下來，但我軍亦保持耐性，最後亦獲幸運之神眷顧。」貝拿度施華亦說：「這仗只有曼城在踢足球……阿仙奴有別於利物浦，利物浦是一支爭取與曼城正面對決球隊。」史東斯認同道：「阿仙奴的踢法是我們預料之內的，這些年他們都是這樣，總是破壞比賽和打亂節奏，一般球隊是不會這樣做的，我可以稱他們聰明或骯髒。」

哥帥亦關注洛迪的傷勢道：「我仍未知他的情况。他是當今最佳控球中場，有機會奪金球獎。我希望他能成為得主。」洛迪於2019年加盟曼城，有他上陣的比賽球隊的勝率高達74%。哥帥以往與阿迪達的「師徒」對決處於優勢，但隨着這仗只能逼和阿仙奴，曼城近兩季連同上季社區盾的法定時間比賽4戰錄得3和1負的下風成績。

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