港超｜新季菁英盃分組賽改踢單循環　霍啟山透露東亞足協訪港考察場地　料盡快落實東亞外抽籤賽程 (17:32)

今季菁英盃維持各隊場上須派出至少3名在2003年或以後出生的本地球員，賽制由上季的雙循環分組賽改為單循環。足總今公布分組抽籤，衛冕之師標準流浪與冠忠南區、理文及九龍城編入B組，並在下月12日與理文演揭幕戰；上屆亞軍傑志則在A組，面對大埔、均業北區、東方和港會。決賽則會在明年5月1日勞動節上演。

馬會自2022／23年球季起一連3季冠名贊助菁英盃，今季踏入最後一季，足總主席霍啟山稱彼此合作正面，「希望可以繼續一個長遠的合作，惟具體要跟馬會再落實並宣布」。被問及足總今季新推行的U22聯賽，霍啟山透露將於下月展開，並點出該賽事與菁英盃的不同之處，「U22聯賽會要求球隊最少派8名球員上場，門檻讓更年輕的小將也能參與」。足總總幹事張炎有表示，隨視像裁判（VAR）今季全面覆蓋港超，在預算所限下，菁英盃所有階段暫定不設VAR。馬會品牌及數碼市場事務部主管曾寶榮致辭時則說，菁英盃為本地年輕球員提供比賽機會，並對小將經此賽事磨練後獲得大港腳徵召感到鼓舞。

此外，香港落實在12月7至17日主辦東亞盃外圍賽，霍啟山透露東亞足協小組日前訪港考察場地，並盡快落實分組抽籤和賽程等；足總董事局上周亦通過成立籌備小組，由霍啟山任主席親自領導，冀確保賽事順利舉行。張炎有則補充道：「東亞足協完成考察後，回去就會進行抽籤和公布賽事詳情，預計時間不需等待10月底、很快便會落實。」

2024／25年球季賽馬會菁英盃分組表

A組：傑志、大埔、均業北區、東方、港會

B組：標準流浪、冠忠南區、理文、九龍城