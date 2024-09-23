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桌球｜羅拔臣英格蘭公開賽封王破兩年半錦標荒　欣喜父親首現場見證奪冠時刻 (17:00)

42歲澳洲籍名將尼爾羅拔臣今晨（23日）於英格蘭桌球公開賽決賽，以局數9：7力克20歲的國家隊新星吳宜澤，打破個人長達近兩年半的錦標荒。賽後這名前世界一哥透露此次是父親首次親身見證自己封王，「非常高興終於可與他一起慶祝」。

身為前「世一」兼前世界賽冠軍得主，尼爾羅拔臣近年表現浮沉，對上一次在正式賽事奪冠已是2022年4月初的巡迴錦標賽。現時世界排名第26位的他，今屆英格蘭公開賽直入第3圈並一路連過5關殺入決賽，面對曾在8強爆大冷淘汰現任英籍「世一」特林普的國家隊新星吳宜澤。

羅拔臣在決賽早段幾乎主宰賽事，頭4局均打出一棒逾70度領先4：0，即使隨後失掉一局，但其後再連贏3局，其中第7及8局更分別打出單棒104及138度，拉開局數7：1。不過吳宜澤其後回勇，同樣兩次回敬單棒破百，並於第11局起連取5局，將局數追近至7：8。最終羅拔臣頂住對方後上壓力，於第16局尾段打入一記遠袋紅波奠勝，以9：7拿下勝利，繼2021年後再奪此項排名賽冠軍，亦是他近兩年半以來首座錦標，世界排名亦將重返前16位。

賽後羅拔臣笑言最想將冠軍獻給現場的父親，「他（父親）即將回澳洲了，而且多年來亦沒太多機會及時間來看我比賽，這是他首次現場見證我奪冠，非常高興終於可與他一起慶祝了」。

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