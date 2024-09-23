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意甲｜AC米蘭同市打吡2：1挫國際米蘭　終止交手六連敗走勢　新帥方辛卡下台壓力減 (20:00)

意甲今晨（23日）上演「米蘭打吡」，AC米蘭憑美國國腳翼鋒基斯甸普列錫在10分鐘先開紀錄，加上意大利籍守將馬迪奧加比亞在完場前1分鐘頭槌破網，作客以2：1險勝上屆冠軍國際米蘭，結束打吡戰六連敗走勢。賽前因開季戰績差而有傳已現下台壓力的米蘭新帥方辛卡，賽後表明今仗是球隊應得的勝仗。

雙方賽前近6次包括意甲、歐聯及意大利超級盃的交手，「藍黑軍團」攻入14球失3球下獲得全勝。惟AC米蘭今仗靠作為美國隊隊長的鋒將普列錫，在10分鐘單人匹馬闖入禁區先拔頭籌，他在今季前6仗已入4球，但意大利隊左翼衛費達歷高迪馬高在27分鐘為主隊扳平，半場踢成1：1。換邊後，米蘭中堅加比亞到89分鐘接應荷蘭隊中場雷恩達斯的罰球迎頂破網，終以2：1撃敗國米。兩隊目前意甲同得8分，AC米蘭因較佳對賽成績排第6，國米則緊隨排第7位。

對於過去5仗僅獲1勝致出現戰績壓力，今夏來到米蘭的主帥方辛卡賽後表示情况沒有改變，「因為我什麼也沒看，什麼也聽不到，這將是更有信心的一周，但重要的是繼續看到球員相信我的想法」。他又直指今仗是球隊應得的勝仗，麾下能控制整場比賽。

此外，「首都狼」羅馬亦在同日憑鋒將多夫碧、保羅戴巴拿及後備入替的巴丹斯各建一功，主場以3：0輕取烏甸尼斯，暫得6分升上第9位。惟為了表達對上周球會解僱主帥迪羅斯的不滿，主場球迷看台是役曾掛出一幅大橫額，寫着「你不尊重我們的價值觀和偶像，從今天開始又回到舊路上」，而新任的49歲克羅地亞籍主教練祖歷，賽後坦認麾下對名宿迪羅斯被炒也感失望，「他們非常誠實地告訴我被此感到非常沮喪，但他們仍望為球會付出一切」。

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