英超｜加拿祖屢射不入奧拿拿力挽狂瀾　曼聯打和水晶宮　坦夏格：上半場應已吃掉對手 (20:35)

曼聯英超開季首3戰1勝2負，上輪以3球淨勝修咸頓後，接着在英聯盃以7：0狂勝英甲班士利，遂被憧憬出征水晶宮可取三連勝。「紅魔」上半場表現對辦，其中翼鋒阿歷真度加拿祖尤其活躍，先在10分鐘左路快射但被去夏轉會水晶宮的倒戈門將甸恩軒達臣拍出底線。27分鐘，加拿祖再於左路第一時間施特射中楣，隊友中場般奴費南迪斯補射亦告中楣頂彈出。

下半場63分鐘，加拿祖再度於左路妙射卻又過不了軒達臣的十指關。曼聯兩分鐘後差點失守，卻藉門將奧拿拿接連撲出水晶宮前鋒尼基迪亞的施射，以及翼鋒伊斯美拿沙亞的補射。兩軍終互交白卷完場，坦夏格說：「不能凱旋令我不滿。我們應全取3分，上半場應已吃掉對手。」但他亦認取得1分須歸功奧拿拿的力挽狂瀾，「他交出令人難以置信的撲救。他的反應很好，速度也很快」，惟奧拿拿卻說：「由於己隊未能勝出，所以我的撲救顯得並不重要。這仗帶着一分回去實在可惜。」

另外，熱刺開賽僅22秒便被客軍賓福特鋒將麥比奧莫射入掛網波落後，但今夏加盟熱刺的新兵前鋒蘇蘭基於8分鐘補中扳平，加上隊長孫興慜分別在28和85分鐘助攻翼鋒比蘭莊臣及占士麥迪臣，終令球隊反勝3：1，賽後與曼聯同得7分，並以較佳得失球差升上第10。

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