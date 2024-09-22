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英超｜迪亞斯兩球紐尼斯開齋　利物浦偕維拉報捷　追至與曼城同分 (18:57)

利物浦昨晚（21日）在英超第5輪先藉翼鋒路易斯迪亞斯梅開二度，後有前鋒達雲紐尼斯以一記世界波開齋，主場以3：0大勝般尼茅夫，賽後與主場以3：1反勝狼隊的阿士東維拉同得12分，追至與今晚才主場大戰阿仙奴的衛冕之師曼城同分。「紅軍」新帥史諾賽後稱讚麾下繼上周中歐聯挫AC米蘭後，再次展示富侵略性足球風格。

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路易斯迪亞斯在26和28分鐘，分別獲中堅伊巴希馬干拿迪及阿歷山大阿諾特助攻連入兩球，加上利物浦隊友達雲紐尼斯於37分鐘，在右路接應前線拍檔穆罕默德沙拿傳球後射入世界波，令般尼茅夫近6次英超作客晏菲路悉數敗走。

利物浦主帥史諾說：「日前在歐聯作客AC米蘭取得重要勝仗後，我為球隊在這仗有何表現感到好奇，結果是與上輪聯賽主場負森林相比是踢得非常好……我們既能踢出具侵略性的足球，及後防守上亦固若金湯。」左閘安德魯羅拔臣則鼓勵開齋的紐尼斯道：「他這一陣子落力練習……終於等到機會，他此役表現一流。」

至於上半場落後狼隊0：1的維拉，下半場憑前鋒奧尼屈堅斯在73分鐘追和，加上隊友後衛安斯干沙及鋒將祖漢杜蘭在88分鐘和補時3分鐘「士哥」，卒以3：1反勝，並連同歐聯挫年青人取得四連捷，而狼隊賽後續得1分，與榜末愛華頓和尾三修咸頓同分，「拖肥」作客以1：1打和「升班馬」李斯特城後取得今季首分；「聖人」則在升班馬之戰被葉士域治逼和1：1。

至於有意大利國腳中場辛度東拿利連續3場英超後備上陣的紐卡素，早於開賽22分鐘內，已先後被富咸中鋒魯爾占美尼斯及新兵中場伊美路維建功落後。「喜鵲」下半場開賽不久由翼鋒哈維班尼斯連續3場聯賽斬獲入球，但富咸終由阿仙奴借將翼鋒雷斯尼爾遜補時階段得手鎖定3：1勝局，賽後得8分。

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