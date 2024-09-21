康文署劍擊賽｜何瑋桁陳渭泠主場稱王封后　女重眾將認未慣江旻憓退役　朱嘉望放眼新人上位 (23:30)

作為巴黎奧運後第2個本地賽事，多名港隊代表均有參賽，羅馬尼亞籍重劍港隊教練Tavi亦在賽事期間到場觀察。為港隊在巴黎奧運女子重劍個人賽奪金的江旻憓早前已宣布退役，並轉任馬會職務；而上屆女子組冠軍的佘繕妡則因正於美國留學，未能參賽。而賽前排名第4的港將陳渭泠，先在分組賽以全勝之態兼首名躋身淘汰賽，其後在32強至4強均輕鬆勝出，包括在16強以15：5大勝排名第3的隊友連翊希，進入決賽面對在4強以15：10擊敗另一隊友朱嘉望的小將陳喆盈，終贏15：11稱后。

對於應屆奧運金牌得主江旻憓選擇急流勇退，陳渭冷表示雖會為再不能與對方並肩而感覺奇怪，但都尊重對方決定；朱嘉望亦表明團隊需要重新考慮陣容，「雖沒有以前的陣容，但應該可以適應新的陣容，年輕隊員也可以慢慢上來，增加競爭，大家一起進步」；連翊希則形容對方的退役，就令她們出戰世界賽如同失去一支「強心針」。

男子組方面，早前在巴黎奧運個人賽飲恨首圈止步的何瑋桁，以2號種子身分在分組賽獲全勝晉級，淘汰賽過關斬將進入決賽後，硬碰於4強戰至「決一劍」11：10險勝頭號種子方凱申的吳浩天，何瑋桁最終在沒受太大威脅下，以15：9輕取對手衛冕。而另一本地排名第4的港將吳霆騫則在16強提早下馬。

何瑋桁賽後坦承今屆賽事的目標本身是8強，「主要是因為奧運後休息了一個月，兩個月沒有比賽，剛恢復訓練不久」。他又透露未來最大目標是希望可以衝上世界前16名，「下年主場作賽的全運會亦希望個人及團體賽均能躋身前4名」。

男、女子花劍及佩劍賽事將於明日上演，其中男花港隊成員的蔡俊彥、吳諾弘、梁千雨、李逸朗及崔浩然將分途出擊；在巴黎奧運衞冕金牌的張家朗則高掛免戰牌。

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