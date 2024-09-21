羽毛球｜18歲宮崎友花中國公開賽淘汰山口茜　破安洗瑩最年輕闖千分世巡賽決賽女單球手 (17:13)

宮崎友花被視為日本羽壇明日之星，前年勇奪世青賽后冠備受注目，上月剛滿18歲的她近期表現神勇，繼上周在香港公開賽力戰至4強止步後，本周轉戰在江蘇常州市舉行的中國公開賽亦一路闖關殺入今日的4強，挑戰大師姐的日本隊一姐山口茜。

本周世界排名升至新高第21位的宮崎友花，面對世界第8的前「世一」山口茜，此前雙方僅曾在今年5月的新加坡公開賽正式交手1次，當時山口茜以直落兩局取勝。不過今仗宮崎友花甫開賽便展示決心，與對方拉踞至刁時險勝22：20。

次局這名小師妹嘗試大範圍調動山口茜，於中後段漸見成效，並在打成10：10平手時打出一段5：0攻勢拉開，終再贏一局21：15，以直落兩局淘汰對方，首次殺入世巡賽千分級系列賽決賽，打破最年輕躋身同等級大賽的女單球手，此前紀錄由安洗瑩在2021年印尼公開賽以19歲之齡締造。而她明日決賽的對手將是主場出戰的國家隊好手王祉怡，這名3號種子今在另一場4強亦以直落兩局淘汰另一日本隊球手大堀彩。