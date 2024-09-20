歐聯︱巴塞作客10人負摩納哥吞新季首敗　基沙文傳射居功馬體會絕殺萊比錫 (17:36)

巴塞隆拿此役有NBA名宿米高佐敦現場觀戰，但開賽11分鐘便以寡敵眾，守將艾利加西亞被摩納哥中場南野拓實緊纏，隊友門將達史特根仍傳球給他，結果被逼甩後以超技術侵犯南野直接領紅被逐。10人應戰的巴塞6分鐘後被主隊中場艾基奧治打開紀錄，但巴塞新星拉明耶馬於28分鐘射入扳平，亦令他以17歲零68天成歐聯歷來第2年輕入球者，紀錄保持者是在2019年以17歲零40天之齡建功的隊友安素法迪。

摩納哥下半場開始至70分鐘內接連4個調動，當中後備上陣的前鋒伊蘭尼基拿於71分鐘接應長傳單刀勁射破網再度領先。巴塞其後先後換入費倫托利斯與安素法迪等5人，仍無法扭轉敗局，終以1：2敗走，繼季前的甘柏盃後再度向對方稱臣，惟費歷克賽後說：「那面紅牌徹底改變了一切，不過我看到積極的一面。我們嘗試團結一致地進攻和防守，而且有入球機會。我告訴隊員需昂首闊步，必須聚焦下場西甲作客維拉利爾。球員現在是時候恢復，希望他們到時能重新充滿力量。」巴塞現於西甲開季5戰全勝居榜首。

至於西甲次席球隊馬德里體育會則在歐聯首戰甫開賽4分鐘，便被客軍RB萊比錫前鋒班捷文施斯高破門落後，藉鋒將基沙文先在28分鐘射入「窩利」，後於90分鐘助攻後衛荷西基文尼斯頂入絕殺反勝2：1，連同聯賽共6戰保持不敗。

另外，西甲明晚起上演4場比賽，與馬體會同是5戰得11分排第3的皇家馬德里後日凌晨若主場挫愛斯賓奴，便會將落後巴塞縮窄至1分。而明晨作客艾拉維斯的西維爾則有隊長右閘捷西斯拿華斯宣布將於今年底掛靴。38歲的他曾在2010年助西班牙隊首奪世界盃冠軍，又在2012年和今年成為「鬥牛軍」在歐洲國家盃封王的功臣之一。

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