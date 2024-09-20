世盃外︱澳洲隊第3圈兩輪不勝　下月中鬥國足前夕功勳主帥阿諾特辭職 (16:08)

61歲澳洲籍教頭格拉咸阿諾特為澳洲前國腳前鋒，繼2006年曾任看守主帥一年後，自2018年中重返澳洲隊，帶領出戰2022年卡塔爾決賽周，第二次晉身16強並創出隊史最佳的世盃分組賽成績（3戰2勝6分次名出線）。此前亦帶領澳洲U23梯隊多年。然而，澳洲隊本月在世盃外亞洲區第3圈首兩仗，主場以0：1不敵巴林隊，以及作客0：0悶和印尼隊，兩戰僅1分於C組排尾二第5，僅次於兩戰皆負0分的國足，是第3圈至今唯一未入球的球隊，力爭首兩名直接晉身決賽周及第3、4名出線第4圈資格響警號。

澳洲隊昨在世界排名下跌1位至第25名後，澳洲足協宣布阿諾特請辭及獲批准，並表示為「澳洲足球一個時代的結束」，「他提升了澳洲足球在世界球壇的地位，他的貢獻將在澳洲足球永留印記」。澳洲足協補充會在下月展開世盃外第3圈第3、4輪前，盡快任命一名新主教練領軍，力爭連續6屆參與世盃決賽周。

阿諾特稱成為澳洲隊主帥是他執教生涯的巔峰，「經過深思熟慮，我認為現在是時候做出改變，由新教練帶領球隊向前，我現在辭職對國家隊、球員和澳洲足球都是最好的決定。我為澳洲足球服務40年、過去6年一直出任國家隊主教練，我為任內取得的成就感到無比自豪」。而阿諾特亦繼阿曼隊主帥施利哈維後，本月第2名離任的世盃外亞洲區第3圈球隊主教練。