歐聯︱大衛拉耶神勇兩連撲　助阿仙奴作客不失守和阿特蘭大　獲對手主帥讚歎敏捷如貓 (14:28)

英超阿仙奴今晨（20日）歐聯陷入苦戰下，憑西班牙隊門將大衞拉耶「上身」兩秒內連環「神救」，撲出12碼兼對手頭槌補頂，作客0：0悶和意甲阿特蘭大，取回1分。領隊阿迪達賽後評價功臣拉耶的演出是他執教生涯見過最佳撲救之一。
阿仙奴今仗在隊長馬田奧迪加特續因傷缺陣下，追訪意大利受制於上季歐霸冠軍阿特蘭大，全場僅有6次射門兩次中龍，戰至51分鐘更因中場湯馬士柏迪禁區內犯規輸12碼，惟前鋒列迪古主射先被拉耶撲出不遠，再衝前補頂又被對方「神反應」飛撲力保不失，協助「兵工廠」作客悶和0：0完場，取得1分。此外，73分鐘後備入替的阿仙奴借將史達寧，成為首個英格蘭球員先後代表4支英超球隊出戰歐聯，此前3隊為利物浦、曼城及車路士。
上季英超「金手套」得主拉耶今季被阿仙奴以3000鎊轉會費由賓福特正式加盟後，季初狀態大勇「上晒身」，如上月底作客阿士東維拉救出奧尼屈堅斯插水式頭槌，獲選為8月英超最佳撲救，今季5場賽事有4場零失球。這名29歲西班牙隊門將為阿仙奴把關近8次撲12碼救出4球，成功率高達50%。他賽後形容今次兩連撲是他職業生涯3大最佳撲救之一，並歸功於合作多年的門將教練簡拿，「我很幸運撲對正確方向，很高興能夠保持不失球協助球隊。由於VAR（視像裁判）花了不少時間覆核是否12碼，所以我決定走到場邊與門將教練商討應該撲那個方向。他在各方面都幫助了我很多，這次成功撲救也要歸功於他」。
阿迪達賽後亦大讚拉耶這個撲救可能是他執教生涯見過最佳的撲救，「他上季演出已經令人印象深刻，今季表現非常出色，他的撲救令人難以置信」。阿迪達又承認今仗面對主隊的人盯人戰術踢不出應有節奏，「今場我們找不到取勝的方法，那麼就至少要取得1分避免落敗」；阿特蘭大主帥加斯柏連尼亦心服口服，形容拉耶的兩連撲如一隻貓般敏捷，又認為阿仙奴是支團結且紮實的球隊，難以擊敗。
阿仙奴緊接將於下周日晚作客曼城合演英超榜首大戰，據報兵工廠隊長奧迪加特，因腳踝受傷預計至少要養傷兩個月，面臨缺陣9場兵工廠賽事，最快至11月中國際賽周後才能夠復出。
歐聯今屆採用新制「瑞士制」聯賽，經過首輪3日共18場賽事，德甲拜仁慕尼黑作客9：2狂勝薩格勒布戴拿模後居榜首，些路迪5：1大勝斯洛伐克球隊施洛雲後居次，利華古遜憑中場科利安華迪斯於36分鐘內梅開二度，作客4：0大勝飛燕諾後排第3。而薩格勒布戴拿模大敗後昨宣布，已辭退上季帶領球隊成為雙冠王的主教練贊基路域。