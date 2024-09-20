歐聯︱大衛拉耶神勇兩連撲　助阿仙奴作客不失守和阿特蘭大　獲對手主帥讚歎敏捷如貓 (14:28)

阿仙奴今仗在隊長馬田奧迪加特續因傷缺陣下，追訪意大利受制於上季歐霸冠軍阿特蘭大，全場僅有6次射門兩次中龍，戰至51分鐘更因中場湯馬士柏迪禁區內犯規輸12碼，惟前鋒列迪古主射先被拉耶撲出不遠，再衝前補頂又被對方「神反應」飛撲力保不失，協助「兵工廠」作客悶和0：0完場，取得1分。此外，73分鐘後備入替的阿仙奴借將史達寧，成為首個英格蘭球員先後代表4支英超球隊出戰歐聯，此前3隊為利物浦、曼城及車路士。

上季英超「金手套」得主拉耶今季被阿仙奴以3000鎊轉會費由賓福特正式加盟後，季初狀態大勇「上晒身」，如上月底作客阿士東維拉救出奧尼屈堅斯插水式頭槌，獲選為8月英超最佳撲救，今季5場賽事有4場零失球。這名29歲西班牙隊門將為阿仙奴把關近8次撲12碼救出4球，成功率高達50%。他賽後形容今次兩連撲是他職業生涯3大最佳撲救之一，並歸功於合作多年的門將教練簡拿，「我很幸運撲對正確方向，很高興能夠保持不失球協助球隊。由於VAR（視像裁判）花了不少時間覆核是否12碼，所以我決定走到場邊與門將教練商討應該撲那個方向。他在各方面都幫助了我很多，這次成功撲救也要歸功於他」。

阿迪達賽後亦大讚拉耶這個撲救可能是他執教生涯見過最佳的撲救，「他上季演出已經令人印象深刻，今季表現非常出色，他的撲救令人難以置信」。阿迪達又承認今仗面對主隊的人盯人戰術踢不出應有節奏，「今場我們找不到取勝的方法，那麼就至少要取得1分避免落敗」；阿特蘭大主帥加斯柏連尼亦心服口服，形容拉耶的兩連撲如一隻貓般敏捷，又認為阿仙奴是支團結且紮實的球隊，難以擊敗。

阿仙奴緊接將於下周日晚作客曼城合演英超榜首大戰，據報兵工廠隊長奧迪加特，因腳踝受傷預計至少要養傷兩個月，面臨缺陣9場兵工廠賽事，最快至11月中國際賽周後才能夠復出。

歐聯今屆採用新制「瑞士制」聯賽，經過首輪3日共18場賽事，德甲拜仁慕尼黑作客9：2狂勝薩格勒布戴拿模後居榜首，些路迪5：1大勝斯洛伐克球隊施洛雲後居次，利華古遜憑中場科利安華迪斯於36分鐘內梅開二度，作客4：0大勝飛燕諾後排第3。而薩格勒布戴拿模大敗後昨宣布，已辭退上季帶領球隊成為雙冠王的主教練贊基路域。