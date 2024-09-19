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NBL總決賽｜香港金牛修頓主場力克安徽文一　場數反超2：1佔先機 (22:26)

香港金牛今晚（19日）在全國男子籃球聯賽（NBL）總決賽第3場，回師主場於修頓室內場館全場爆滿下，以84：75反勝安徽文一，在七場四勝賽制場數反先2：1，本周六將續於修頓主場迎接第4戰。帶領球隊進行大逆轉的主教練解立彬表明今仗需感謝香港球迷，認為有他們的加油吶喊才有反擊機會。

金牛在3日前總決賽第2仗作客以94：71大勝安徽文一，場數扳平1：1 ，且賽前亦宣布連續兩場的主場賽事⾨票均已售罄。今仗擁主場之利的金牛續沿用上場勝仗正選陣容，派出兩名美籍外援後衛多明尼鍾斯和前鋒朗奴馬治、長人中鋒劉傳興、內地球員余柏林及孫晨然；港將楊睿騏則先列後備。

金牛在開賽初段雖一度領先8：2，但被季後賽頭號種子的安徽文一打出21：7攻勢，包括奪今屆NBL常規賽最有價值球員（MVP）的前鋒楊文博獨取6分，金牛首節落後15 ：23。次節金牛作出調整，日前在次仗僅上陣約6分鐘的港將楊睿騏獲得逾5分鐘出場機會，同時派出「雙塔」陣容的劉傳興及另一美籍中鋒祖殊卡爾頓，但經兩節後全隊投籃命中率只得三成三，包括得分主力多明尼鍾斯僅11射3中交出6分下，金牛以36：48暫落後12分完半場。

換邊後，安徽文一更打出10：2攻勢，拉開至22分距離，惟金牛整隊其後手感回暖後，再憑外援朗奴馬治在該節尾段連取5分，收窄至個位數分差，終追至60：68進入第4節。

頭3節狀態持續低迷的金牛星將多明尼鍾斯於末節找回手感，透過切入及外圍發炮獨取13分，加上所有球員不斷給予對手防守壓力，令金牛該節打出24：7攻勢，終以84：75反勝安徽文一。後晚將續於修頓主場出擊第4仗。

金牛主帥解立彬賽後坦認這場比賽贏得非常困難，「感謝香港球迷，是他們的加油吶喊，我們才有反擊機會」。他又認為通過這比賽也是給予球員提醒，「不管是主場還是客場，我們需要放平心態，然後爭取總決賽的勝利」。對於外援鍾斯能在末節找回狀態，解立彬表明這就是球隊選擇他的原因，「他擁有很多年CBA經驗，所以我們一直相信他會有調整能力」。

是役卻以9分反負金牛，安徽文一主教練李駿坦言雖在進攻端經歷「斷電」，但球員的外圍投射、籃板及防守仍值得鼓勵，重申「比賽還未結束」。

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