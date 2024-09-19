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歐聯｜曼城國米鬥攻互交白卷　哥帥讚敵軍大師級防守　迪布尼掛彩或無緣英超大戰阿仙奴 (19:00)

曼城今晨（19日）在新制歐聯首戰雖有主場之利，卻被前季決賽手下敗將國際米蘭取得不少攻勢，惟兩軍終忘帶射門鞋下互交白卷，令箭頭艾寧夏蘭特未能達成效力「藍月」入100球的里程碑，更有隊長奇雲迪布尼因傷下半場被調走，下周一凌晨英超主場大戰阿仙奴時上陣成謎。

曼城此役以艾寧夏蘭特掛帥，輔以雙翼基亞利殊、沙雲奴及中場奇雲迪布尼等攻堅，而該名已為球隊斬獲99球的挪威隊星將，則先後在19和35分鐘頭頂腳踢未能破門，迪布尼則在43分鐘左路窄位埋門亦無功而還。國米亦亦不示弱，鋒將馬古斯杜林分別在初段及完上半場前，分別窄位施射及撞射未竟全功。

曼城主帥哥迪奧拿下半場以中場根度簡及菲爾科頓，分別入替沙雲奴和受傷的迪布尼，卻續未能主宰比賽，並形成互攻局面，其間曼城有菲爾科頓及加華度爾等的命射，國米也有中場米希達利恩和前鋒拿達路馬天尼斯等的攻門。「藍月」至末段盡地一煲搶攻，惟根度簡的兩次頭槌勁頂均未能打開紀錄，兩軍終以0：0言和，亦是二者今季單場首次同告「食白果」。

哥迪奧拿說：「我們面對一支難以對付的球隊，尤其是敵衛之間的合作實在不可思議，可謂是大師級。所以，你不能期望己隊可創造很多致命的入球機會。雖然如此，我仍然很滿意曼城球員的表現，這仗的表現比兩年前決戰國米時要好得多。我軍爭取晉級的比賽尚有7場，拭目以待吧！」國米教練「細恩」施蒙尼恩沙基則說：「我們展示了毋懼作客曼城，甚至有機會凱旋。下場將是意甲米蘭打吡大戰，我們必須做好準備。」

至於闊別60年再度出席歐戰的另一意甲球隊博洛尼亞，憑門將史高盧比斯基在初段撲出薩克達中場蘇達哥夫的12碼，使兩軍打和0：0完場。至於歐聯新丁西甲客軍基羅納卻因門將加辛歷加在90分鐘接球「痾蛋」，令巴黎聖日耳門（PSG）幸勝1：0。此外，些路迪藉日本隊前鋒古橋亨梧建功，中場旗手怜央助攻日籍同胞翼鋒前田大然，協助球隊主場以5：1大勝施洛雲。

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