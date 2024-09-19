亞冠盃2｜東方作客澳洲5球負FC悉尼  葉鴻輝撲出12碼難阻大敗 (20:06)

東方以上季香港足總盃冠軍身分，出戰易名改制為亞冠盃2的E組首場分組賽，作客澳洲對上季澳洲足總盃冠軍FC悉尼，有10多名東方球迷入場打氣。

東方正選盡遣巴科爾及巴杜姆等6名外援；澳職仍未開鑼下，FC悉尼在這場新一季首仗，則有8月底加盟的巴西前國腳杜格拉斯哥斯達，首次登場兼正選。面對上季澳職常規賽第4及季後賽4強分子的FC悉尼，上半場東方射手巴杜姆有3次快速反擊攻門良機，先在12分鐘射門被敵衛擋出，26分鐘攻門被門將夏里遜美亞斯接實，這名31歲西班牙籍射手2分鐘後把握對手頭槌解圍失誤挑射空門僅高出。

東方戰至32分鐘失守，杜格拉斯哥斯達策動攻勢妙傳入禁區，悉尼右閘隊長賴恩格蘭後上接應地波傳中，摩洛哥籍中場奧希姆門前撞射打破僵局。東方43分鐘再失一球，曾效力拜仁慕尼黑及祖雲達斯的杜格拉斯哥斯達接角球後傳中，格蘭在遠柱快林衍廷一步近門頂入，東方半場落後兩球，完半場前更有中場主力馬高斯被踢傷要換出。

悉尼下半場續攻，奧希姆於54分鐘梅開二度，為悉尼擴大比數。東方門將葉鴻輝62分鐘撲出12碼，惟中堅丹尼爾及隊長梁振邦於64及71分鐘先後擺烏龍，東方最終以0：5大敗一場；連同理文前晚G組在旺角大球場0：2不敵越南冠軍南定FC，兩支港超球隊於亞冠盃2首擊均全失3分。

E組另一場，日職球隊廣島三箭主場3：0大勝菲律賓冠軍卡雅後，將於下月3日晚上8時作客旺角大球場對東方。

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