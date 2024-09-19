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歐聯｜阿仙奴歐聯首擊征凶地　鬥阿特蘭大爭響頭炮　無懼大戰曼城後顧 (20:21)

剛在「北倫敦打吡」揚威的英超球隊阿仙奴，明晨將轉戰歐聯賽場，作客面對去季歐霸盃冠軍的意甲球會阿特蘭大。雖然有下周日聯賽惡鬥曼城的「冠軍前哨戰」後顧，但「兵工廠」眾將仍矢言要乘勇在新制歐聯首戰打響頭炮。

對阿仙奴而言，阿平寕半島近年絕非該隊福地。自2009年起，球隊近3場歐聯作客意大利球隊不單全數輸波收場，而且1球未入兼失7球。此外，阿特蘭大去季在歐霸盃曾以3球擊潰另一英超代表利物浦，而且其腳風大順的鋒將盧卡文亦曾在愛華頓、富咸及李斯特城等英超球隊打滾。

不過阿仙奴中場老將佐真奴在賽前記者會上，就揚言無懼任何對手，「要想成大事，必定要具備贏盡所有賽事的心態。我們如今正在朝這個方向前進，為此我們會付出一切以達成目標」。預計去季在歐聯表現可人，為兵工廠貢獻4入球、4助攻的布卡約沙卡，以及頂替馬田奧迪加特的奇兵李安度杜沙特，將是克服球隊作客「征意魔咒」的重要武器。

其他歐聯賽事方面，目前在西甲5戰全勝高踞榜首的巴塞隆拿，將在歐聯首戰作客法甲球隊摩納哥；同樣在西甲未嘗一敗（3勝2和）的馬德里體育會，則會在主場迎戰德甲代表RB萊比錫。至於去季德國國內「三冠王」的利華古遜，就會作客征戰「後史諾時代」的荷甲球會飛燕諾。

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