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跆拳道｜香港首辨世界跆拳道品勢錦標賽　逾千選手年底紅館會師 (20:10)

新一屆世界跆拳道品勢錦標賽將於11月30日至12月4日假香港體育館（紅館）舉行，亦是香港首次主辦這項賽事。中國香港跆拳道協會今午（19日）在尖沙嘴一酒店公布比賽詳情，其中港隊將派出約50名代表出戰27個項目。現就讀中五的女將嚴芷晴，強調今次主場出戰想發揮自己最好實力，「能告訴其他國家，我們香港有努力準備這次比賽」。

中國香港跆拳道協會今宣布，兩年一度的世界跆拳道品勢錦標賽將於11月30日至12月4日首次在香港舉辦，賽事將於紅館上演，並吸引來自80多個國家或地區近1200名運動員參賽，包括有約50名港將出戰27個項目，其中4名港將包括參與混雙公認品勢的吳逸晞及黃逸彤、女子自由品勢的嚴芷晴及男子公認品勢的楊志英，也在記招期間進行跆拳道示範。賽事門票將於下周四上午10時起於城市售票網開始發售，票價介乎50元至100元。

為了主場迎戰這項國際賽，混雙公認品勢配對12至14歲組別運動員的吳逸晞透露，在今年4月協會曾安排他們到韓國集訓，「去了很有名的跆拳道道館一起訓練，包括龍仁大學，跟當地運動員學習」。而今年為港隊在亞洲跆拳道品勢錦標賽男子65歲以上組別個人品勢摘銀的楊志英，表示自己至少是第3屆參賽，今年在主場比賽會更努力，家人也會到場打氣。

從5歲起參與12年跆拳道運動的17歲女將嚴芷晴，也感高興道：「因為主場都想發揮自己最好的實力，能告訴其他國家，我們香港有努力準備這次比賽，透過早前集訓增值自己，希望可以取得獎牌。」首戰世界賽的她又表明，今次在紅館比賽會有另一番體驗，「終於不是坐在觀眾席上看演歌會聽歌，而是第一次落場打比賽」。

此外，中國香港跆拳道協會將在場館外的露天廣場設置嘉年華，屆時將有一系列以跆拳道為主題的遊戲、展示及紀念品銷售攤位，供市民在觀看比賽之餘，亦可參與其他娛樂活動，加強對跆拳道的認識。

至於香港賽馬會作為今屆賽事的社區合作夥伴，將支持中國香港跆拳道協會向基層市民派發3500張賽事門票，亦可參與比賽期間舉辦的導賞團，有機會與頂尖運動員交流。

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