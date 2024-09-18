羽毛球｜雙楊配中國公開賽闖16強　明大戰國家隊聖壇組合 (21:15)

中國羽毛球公開賽今（18日）續於江蘇常州市舉行，港隊女雙組合楊雅婷／楊霈霖於首圈以直落兩局淘汰中華台北隊對手殺入16強，明日將惡鬥應屆巴黎奧運銀牌得主的國家隊「聖壇組合」劉聖書／譚寧。
世界排名第16的「雙楊配」楊雅婷／楊霈霖上周於主場出戰香港公開賽因前者有傷在身首圈止步，經過一周休養後二人重新出發在世界羽聯（BWF）千分級系列賽的中國公開賽出擊，首圈未受太大考驗下僅花26分鐘便直落兩局21：15、21：7淘汰中華台北隊的許尹鏸／林芝昀，16強將面對世界第3的國家隊星級組合劉聖書／譚寧。
其餘港將方面，世界排名第14的李卓耀於男單首圈以直落兩局13：21、19：21不敵世界第25的國家隊球手翁泓陽；伍家朗亦於首圈力戰下以直落兩局11：21、17：21不敵世界排名第5的丹麥隊星將安杜臣。至於混雙的「李吳配」李晉熙／吳芷柔，則繼上周後再因前者的肩膊傷患中途退賽，令印尼隊對手費迪南斯亞／歌莉亞維查查得以晉級。而直入次圈的「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪則會在明日亮相，與日本隊的綠川大輝／齋藤夏爭入8強。
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