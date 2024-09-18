亞冠盃2｜理文中秋追月夜出師不利　主場兩球負越南冠軍南定 (21:55)

新季亞洲賽不設外援上限，擁有8名外援的理文，此戰正選有愛沙尼亞國腳安尼亞在內的6名外援壓陣；今夏加盟的18歲港腳後衛周子謙和巴西籍前鋒羅沙首次擔正。客軍則盡遣7名外援，包括準入籍兵射手拉菲爾臣（另稱阮春山）等6名「森巴兵」。

今仗早段威脅埋門均來自南定，該隊越南國腳射手阮文全與拉菲爾臣短傳配合後，在禁區頂施射僅僅斜出。另一名客軍鋒將盧卡斯施華12分鐘左路擺脫周子謙後勁射，角度欠奉被理文門將陳嘉豪沒收。理文16分鐘錄得首次中龍射門，港足翼鋒艾華頓禁區混戰中起腳，同被敵軍門將兼隊長陳元孟一抱入懷。戰至27分鐘，南定把握一次反擊機會，盧卡斯施華禁區外攻門雖被陳嘉豪撲出，但拉菲爾臣衝前補射得手。理文上半場落後0：1。

南定換邊後續稍佔優，55分鐘後備入替的李公黃英右路施放冷箭，僅僅掠門高出。理文67分鐘有艾華頓接應中場保利臣橫傳，惟禁區內燙射太正未能考驗客軍門將陳元孟；其後於71分鐘由射手保連奴入替艾華頓求變。然而理文反撲不成，73分鐘更被南定的盧卡斯施華再藉門前補中再下一城。理文76分鐘有保連奴疑禁區內被對手絆跌，但來自黎巴嫩的球證未判12碼。理文最後再換入隊長中場顏樂楓和鋒將鄭兆均，惟無力扭轉兩球敗局，亞冠盃2首戰未能旗開得勝，賽事末段更有理文球迷多次喊話要求愛隊換人，甚至高呼今夏不獲續約的巴西籍翼鋒基華尼頓的名字，以表不滿。

在亞洲賽代任理文主教練的助教司徒文俊賽後表示，球隊開賽早段採取進取踢法，卻被首個失球重擊成為今仗轉捩點，「我們創造了不少機會，很不幸地未能轉化成入球，並因自己失誤導致失球，面對落後的困境」。他又認為即使首戰未響勝鼓，不代表球隊出線機會大減，「最重要是能從中振作，只要之後的賽事能取分，排名自然回升」。

周子謙在亞冠盃2舞台首為理文擔正，他賽後表示心情有點激動，並珍惜教練給予這機會。對於亞洲賽的強度，周子謙認為對手外援起步快，即使早有準備亦難以防範，並稱敵軍本土球員也有值得學習之處，「雖然個子矮小但非常靈活，會不斷chur你，相比下香港球員可能慢一點」。南定主帥武洪越賽後則指旺角場草地濕滑，導致球隊早段傳送稍有困難，但喜見麾下克服難題摘勝。

同組另一仗，泰甲球隊曼谷聯主場以4：2擊敗新加坡的淡濱尼流浪，得球較佳力壓南定暫居小組榜首。理文下仗於下月2日作客新加坡對淡濱尼爭分。

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