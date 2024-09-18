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歐聯｜拜仁慕尼黑9：2大炒薩格勒布戴拿模　哈利卡尼大四喜成歐聯入球最多英格蘭球員 (15:27)

新一屆歐聯改制後今晨（18日）展開首輪賽事，德甲榜首拜仁慕尼黑即大手交易，憑射手哈利卡尼「大四喜」，包括射入3球12碼，作客以9：2大炒薩格勒布戴拿模，亦令拜仁成為歐聯首隊單場入9球的球隊，卡尼亦以33球超越朗尼，成為歷來歐聯入球最多的英格蘭球員。

今屆歐聯由分組賽改為「瑞士制」聯賽舉行，首輪首日6場賽事中，拜仁慕尼黑造訪克羅地亞即上演「大屠殺」，憑哈利卡尼入12碼先開紀錄，加上拉菲爾古里路及首戰歐聯的米高奧利斯各建一功，半場已領先薩格勒布戴拿模3球，縱換邊後48至50分鐘被對手連入兩球追至3：2，惟卡尼在57分鐘再下一城，並在73及78分鐘入兩球12碼，加上奧利斯梅開二度，以及利萊辛尼及哥列斯卡尾段埋齋，作客以9：2大勝一場登榜首，令拜仁成歐聯於1992年改制後首隊單場入9球的球隊，同時刷新拜仁於2020年8月8強8：2淘汰巴塞隆拿後，這德甲勁旅在歐聯最大比數勝仗紀錄。

31歲射手哈利卡尼繼上場德甲作客基爾連中三元，4日內入7球，今仗亦締造多項紀錄，除了累積33球，超越曼聯名宿朗尼的30球，成為歷來歐聯入球最多的英格蘭球員，亦是改制後首個英軍球員大四喜，並成歐聯史上首人達成12碼帽子戲法；此外，他職業生涯第3次大四喜，亦繼馬里奧高美斯、基拿比及羅拔利雲度夫斯基後，第4名拜仁鋒將在歐聯單場入4球。

卡尼賽後表示首次一場入3個12碼感覺特別，又笑言隊友們可能已厭倦在他取得的紀念足球上簽名，透露會將足球放在3歲兒子床邊，並對超越朗尼紀錄感高興，「朗尼是英格蘭最偉大球員之一，當有紀錄與他相關時，代表取得一項出色成就」。他又稱經過上季成績欠佳，一眾隊友都渴望在今季證明實力。

拜仁新帥高柏尼今夏上任後，開季各項賽事5戰全勝，入24球只失5球。由上季執教英超般尼降班收場，在接掌這支德甲班霸時曾引起外界不少質疑聲音，這名比利時籍名宿賽後說：「這是成功的90分鐘，球員享受比賽，在歐聯主場經歷特殊一晚，球隊展示的能量就是我想看到的內容」；薩格勒布戴拿模主帥贊基路域坦言這場慘敗是「恥辱」，但承認拜仁實力遠超他們，「拜仁是身處另一個世界」。

其餘賽事方面，衛冕的皇家馬德里憑基利安麥巴比下半場首為新東家歐戰建功，加上新星安迪歷以18歲零58日，超越名宿魯爾成為皇馬史上最年輕歐聯入球球員，主場以3：1挫史特加；利物浦則由一對中堅伊巴希馬干拿迪及華基爾雲迪積克各入一球，以及中場蘇保斯拉爾建功，作客聖西路球場以3：1反勝AC米蘭。另一英超球隊阿士東維拉，則作客3：0輕取瑞士球隊年青人，相隔41年重返歐聯首仗即旗開得勝。

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