亞冠盃2｜東方明晚首戰作客悉尼　盧比度認實力存差距　冀證明「香港足球也不錯」 (16:19)

東方vs.FC悉尼 港台電視32台 周四晚上18：00直播

東方以上季香港足總盃冠軍身分出戰改制後的首屆亞冠盃2，在E組將遇上日職球隊廣島三箭、FC悉尼和菲律賓冠軍卡雅。從北半球的香港走到南半球的悉尼，盧比度稱球員都準備就緒，「我們不會有太多機會在這裏踢波，因此非常期待這仗」。

澳職尚未開鑼，上季贏得澳洲足總盃的FC悉尼，今夏陣容遭逢換血；盧比度認為對手具備不少有質素球員下，不認為上述因素對比賽形勢構成太大影響，承認東方與對手實力存差距，但會全力一拚，「希望球員展現競爭力和野心，在比賽中永不言棄，結果不是最重要，我們希望從比賽中進步，然後周圍的人都說：香港足球也不錯」。

FC悉尼今夏簽入34歲巴西前國腳翼鋒杜格拉斯哥斯達，今仗有望演正式賽事「地標」。悉尼主帥泰利（Ufuk Talay）賽前預告，即使哥斯達仍未回復比賽狀態，但今仗仍會派遣他落場，務求催谷對方。東方門將兼隊長葉鴻輝在賽前亦表示，期待跟這名曾效力拜仁慕尼黑和祖雲達斯等歐洲豪門的名將交手，「他是世界級球員，也是FC悉尼的主力球員」。盧比度此時則幽默的說：「阿輝這仗將會很忙碌。」同組另一仗，廣島三箭同於明晚6時主場迎戰卡雅。