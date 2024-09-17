亞冠盃2｜理文明晚主場首擊迎越南南定　顏樂楓：聯賽不敗止無損士氣 (21:34)

理文vs.南定FC 周三晚上20：00旺角大球場開賽 票價：$150/60（特惠）；（港台電視32台直播）

亞洲足協（AFC）今季起將球會賽事改成三級制，其中上季港超盟主理文與香港足總盃冠軍東方，分別成為次級賽事亞冠盃2的香港代表，並直接晉身分組賽。理文上季曾參與舊制亞冠盃外圍賽，終在附加賽不敵日職球隊浦和紅鑽止步，這次在亞冠盃2分組賽分別面對南定FC、泰國的曼谷聯及新加坡球隊淡濱尼流浪。

理文上周六不敵大埔終結聯賽跨季29場不敗，隊長顏樂楓今在賽前記者會時表示，球隊士氣未受敗仗影響，這次再戰亞洲賽首擊誓以贏波為目標，「輸波一定不是好事，但擁有這麼長的不敗走勢已是不錯。這並不是難關，畢竟球隊總有落敗的時候」。理文今晚賽前操練有西班牙籍中堅馬天尼斯，以及兩名本地後衛杜度和翁煦濤未隨大隊操練，上陣成疑。

理文主教練曾昭達因尚未考取亞洲足協專業級教練牌照（AFC Pro Licence），亞洲賽期間需由持有相關牌照的助教司徒文俊代為以主教練身分出席記者會，他強調此舉並無影響教練團運作，「隊內各教練的目標一致、溝通充足，對球會理念和踢法有着充分理解和執行能力」。他稱教練團已從不同方面分析對手，認為對手今夏土炮班底陣容變化不大，外援卻在前中後均有變動，深信球隊經過接下來6場亞冠盃2分組賽後，定會有所成長。同組另一仗，曼谷聯同在明晚8時主場對淡濱尼。

南定FC為2023／24年球季越南甲組聯賽冠軍，相隔16年再戰亞洲賽。該隊外援以巴西籍球員為主，前鋒拉菲爾臣（Rafaelson Bezerra Fernandes）上季聯賽24戰轟31球，榮膺神射手兼最佳球員；27歲的他據報上月已申請入籍越南，新球季聯賽註冊姓名更改為「阮春山」（Nguyen Xuan Son），獲司徒文俊點名需提防其制空能力。該隊主帥武洪越坦言對理文認識不多，但有觀看對方上兩場港超片段，「他們是好球隊，有着不俗的比賽風格，而且有很多外援球員」。