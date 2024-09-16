籃球｜金牛5人得分雙位數作客挫安徽文一扳平總場數　周四返修頓主場出擊 (22:23)

金牛上周六在總決賽首戰作客89：99不敵安徽文一，場數落後0：1，今仗金牛以17：12領先首節，次節再打出34：15攻勢，拉開24分優勢至51：27完半場。作為季後賽頭號種子的安徽文一第3節積極反撲，更博到金牛主力多明尼鍾斯4犯，被逼暫時退下火線，並在第4節曾收窄至落後16分，但為時已晚，金牛最終作客勝94：71，場數追成1：1，周四第3及周六第4場將回歸修頓作賽。

金牛今仗有5人得分雙位數，35歲美籍主將多明尼鍾斯攻入全隊最高27分、6個籃板及6次助攻，長人中鋒劉傳興亦取得「雙雙」的14分及12個籃板，港將楊睿騏上陣約6分鐘貢獻2分及1個籃板。

香港金牛教練解立彬賽後表示：「我們一直向球員傳達要珍惜總決賽這樣寶貴的舞台，能夠達到最後冠軍戰是對大家的肯定。所以，接下來的比賽，無論是主場客場、誰勝誰負，是在於如何去研究對手，自己要有高強度狀態的心理準備，同時打出我們限制對手的技戰術風格。」

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