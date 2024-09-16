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歐聯｜新一屆歐聯採取「瑞士制」源自國際象棋　增加戲碼收入但賽程頻密引主帥不滿 (19:26)

新一屆歐聯周三（18日）凌晨開戰，今屆賽制有重大變動，放棄分組賽模式，改為採取「瑞士制」（Swiss-system）聯賽形式舉行，增加參賽球隊及比賽場數，以此增加強強對碰及更多不同戲碼，也令球會增加門票及轉播收入，不過同時使各隊今季賽程更頻密，引起列強主帥不滿。

瑞士制又稱積分循環制，賽制常用於國際象棋等棋類比賽，由於最早出現於1895年在瑞士蘇黎世舉行的國際象棋比賽中而得名，會根據排名或實力排序分配對手，被視為較科學的賽制，近年亦會用於電競比賽，今季首次應用到歐聯、歐霸、歐洲協會聯賽，以及亞冠精英聯賽。

有別往屆歐聯分組賽32隊分成8組，每組4隊各踢6場主客雙循環，每組首兩名出線16強、第3名轉戰歐霸；今屆增至36隊參賽，分組賽改成單一聯賽形式，每隊要踢4場主場及4場作客共8仗，從抽籤確保對手不會重複。聯賽前8名直接晉身16強，第9至16名要對第17至24名球隊踢兩回合附加賽，爭逐餘下8個晉級席位，25至36名出局球隊不會「降格」至歐霸。

歐洲足協期望以此賽制有更多比賽及遇上不同對手，來增加賽事競爭性、觀賞性及有更多懸念變化，亦令球會增加門票及轉播收入，並有附加賽下增加球隊晉級機會。不過同時各隊比賽場數因而增加，令球季賽程更頻密而早已引起列強主帥不滿，擔心征戰頻繁增加球員體能負荷及受傷風險。

歐聯首輪賽程

賽事（前者主場）    直播頻道

周三凌晨00：45

祖雲達斯vs.燕豪芬    now638台

年青人vs.阿士東維拉    now643台

周三凌晨03：00

拜仁慕尼黑vs.薩格勒布戴拿模    now639台

皇家馬德里vs.史特加    now638台

AC米蘭vs.利物浦    now643台

士砵亭vs.里爾    ／

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